ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）による“癒し”のメッセージ動画が公開された。

【動画】癒されたの声続々！岩本照＆松田元太のメッセージ動画

■『カラちゃんとシトーさんと、』コンビがエールを送る

動画では、岩本が淡いブルーの、松田はパウダーピンクと思しきサウナポンチョ姿で登場し、「新社会人・新生活が始まるみなさんへ 岩本さん＆松田さんからメッセージ」と題した動画を投稿した。

岩本が「春から新社会人のみなさん、新生活が始まるみなさん、毎日お疲れ様です」と切り出すと、松田も「お疲れ様です」と2人で頭を下げた。

続けて松田が「日々、緊張しますね！」と続け、「なかなか上手くいかないこともあると思いますが、頑張っている自分をそっと認めて、小さなご褒美を自分にたくさんあげてください！」と、ゆっくりとしたテンポでメッセージを送った。

岩本も、松田のコメントに賛同した様子で指をパチンと鳴らし、さらに松田は「それでも疲れちゃった時には」と続け、岩本へバトンタッチしながら2人揃って番組をアピールした。

この動画を受けてフォロワーからは、「本当に癒されてます」「2人の柔らかな喋り方に心から癒されました」「クシャって顔する可愛い」「毎回飯テロだけど癒されてる」「優しさに溢れていて好き」「癒し効果半端ない」「ポンチョ姿かわいい」など、“癒された”という声がたくさん寄せられていた。

■動画：サウナポンチョ姿で“癒し”を届ける岩本照＆松田元太