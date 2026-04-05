◇MLB エンゼルス1-0マリナーズ(日本時間5日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルスのジョ・アデル選手が1試合で3度のホームランキャッチをみせて、チームの勝利に貢献しました。

1点リードの9回、J.P.クロフォード選手のライトポール際への大飛球を放つと、ライトのアデル選手が懸命に走り、そのまま観客席に飛び込みながらボールをキャッチ。スタンドでファンとともに大興奮の様子をみせました。

この試合、初回にカル・ローリー選手のライトへの大飛球をフェンス際でジャンピングキャッチ。MLBサイトによれば、30球場中20球場でスタンドインとなっていたボールをつかみ、得点を阻止します。

さらに8回には、4番のジョシュア・ネーラー選手の右中間への大飛球をフェンス際でタイミングを合わせてジャンピングキャッチ。3本のホームランキャッチで勝利に貢献し、ベンチ前では菊池雄星投手ら列になってアデル選手をお出迎えする様子がありました。

MLB公式Xでは、9回のプレー動画とともに「彼は今夜3本ホームランを奪った」と称賛。まさにアデル劇場となりました。