◇MLB ホワイトソックス 6-3 ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が今季4号ホームランを含む3打点の活躍で勝利に貢献。試合後には先制点となった犠牲フライに言及しました。

本拠地初ホームラン&日米通算250号のメモリアルな一発を放った村上選手ですが、試合後にそのHRと同じくらい喜んだのが初回、1アウト2、3塁で放った先制の犠牲フライ。左腕のメーソン・フルーハティ投手相手にフルカウントからインコースのスイーパーをセンターへ高々と打ち上げ、先制点を演出しました。

試合後には「追い込まれていたがああやって犠牲フライを打てたのは自分の中でもすごく良かった。今日の中ではホームランも良かったが、あの打席がすごく良かったかなと思っている」と手応えを口にします。

続けて「もうちょっと精度を高めながら、あれをしっかり芯で捉えてヒットだったり、2点タイムリーだったり、ホームランだったりにしていきたい」とコメントした村上選手。チームにとって価値ある仕事をこなしたことを喜びながらも、さらなる成長を誓いました。