大谷翔平マルチヒットで39試合連続出塁　日本選手最長記録へあと4試合　アストロズ今井は初勝利、ホワイトソックス村上は日米通算250号

大谷翔平選手(31)は2試合連続のマルチヒット、村上宗隆選手（26）は早くも4本目となる豪快な一発を放ちました。

4日に待望の第1号が飛び出した大谷選手。

ここから量産体制といきたい第1打席、逆方向への大きな当たり。

しかし、あとひとのび足りずレフトフライに倒れました。

それでも、チャンスで迎えた第2打席。

狭くなっていた1・2塁間を破るライト前ヒット。

これで39試合連続出塁と自己最長を更新し、イチローさんが持つ日本選手の最長記録へあと4試合に迫りました。

大谷選手は第4打席にもヒットを放ちましたが、塁上で首をかしげるなど納得のいかない表情。

それでも、2試合連続のマルチヒットでチームの勝利に貢献しました。

メジャー1年目のヒューストン・アストロズ、今井達也投手（27）は今シーズン2度目の先発登板。

初回、先頭バッターにヒットを許しランナーを背負いますが、なんとここから2者連続三振。

味方の守備にも助けられ、初回を無失点で切り抜けました。

その後も切れのある変化球で三振の山を築き、6回途中9奪三振、無失点。

見事メジャー初勝利をあげました。

今井達也投手（27）：

三振も多く取れましたし、もう少し制球の部分を投げるたびに改善していければと思います。

同じくメジャー1年目のシカゴ・ホワイトソックス、村上宗隆選手は岡本和真選手（29）所属のトロント・ブルージェイズ戦に先発。

初回、チャンスで迎えた第1打席。

センターへ、先制点となる犠牲フライ。

4番としてしっかり打点を上げました。

するとブルージェイズの岡本選手も奮起。

第2打席、ストレートをはじき返し、2試合ぶりのヒット。

岡本選手はこの試合、3打数1安打をマーク。

そして村上選手は6回、1点を追う第3打席でした。

本拠地初ホームランが貴重な逆転ツーラン。

日米通算250号のメモリアルアーチでチームを勝利に導いた村上選手。

開幕から8試合4ホーマーと量産体制です。

村上宗隆選手（26）：

（Q. 日米通算250号）通過点ですし、まだまだこれからもっとたくさん打っていきたいですけど、そういう数字をクリアできたのはすごくうれしいなと思います。