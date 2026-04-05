シュトゥットガルトが公式X更新

海外サッカー、ドイツ1部シュトゥットガルトは3日、公式Xを更新。浦和でも活躍したギド・ブッフバルト氏が来日すると発表した。ファンからは歓喜の声が上がっている。

Xに投稿された動画で、ブッフバルト氏は「こんにちは日本のサポーターのみなさん ギド・ブッフバルトです もうすぐ日本に行きます みなさんにまた会えるのが楽しみです 一緒に楽しい時間を過ごしましょう ギド・ブッフバルトから愛を込めて」とコメントを寄せた。

シュトゥットガルトのパートナー企業で、ドイツ発祥の清掃機器メーカー「ケルヒャー」の日本法人「ケルヒャー ジャパン」訪問などが予定されている。

2004年から3季、浦和の監督を務め2006年にはリーグ制覇を達成したレジェンドの最新情報にファンも感激。Xには「なんと！！！！！！」「ギドーー！！ もう一度浦和レッズに戻ってきてくれー」「すげぇ、、！会いたい！！」「ギドにあいてぇぇぇ！！！」「そのまま浦和に残ってくれ」「来日楽しみです！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）