浦和の監督を務めたギド・ブッフバルト氏（中央・写真は2007年撮影）【写真：アフロスポーツ】

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シュトゥットガルトが公式X更新

　海外サッカー、ドイツ1部シュトゥットガルトは3日、公式Xを更新。浦和でも活躍したギド・ブッフバルト氏が来日すると発表した。ファンからは歓喜の声が上がっている。

　Xに投稿された動画で、ブッフバルト氏は「こんにちは日本のサポーターのみなさん　ギド・ブッフバルトです　もうすぐ日本に行きます　みなさんにまた会えるのが楽しみです　一緒に楽しい時間を過ごしましょう　ギド・ブッフバルトから愛を込めて」とコメントを寄せた。

　シュトゥットガルトのパートナー企業で、ドイツ発祥の清掃機器メーカー「ケルヒャー」の日本法人「ケルヒャー ジャパン」訪問などが予定されている。

　2004年から3季、浦和の監督を務め2006年にはリーグ制覇を達成したレジェンドの最新情報にファンも感激。Xには「なんと！！！！！！」「ギドーー！！　もう一度浦和レッズに戻ってきてくれー」「すげぇ、、！会いたい！！」「ギドにあいてぇぇぇ！！！」「そのまま浦和に残ってくれ」「来日楽しみです！」などの声が上がっていた。

（THE ANSWER編集部）