塩練り込みのザクザクアーモンドクッキー！ブルボン「アーモンドロア」

記事ポイント ブルボンが2026年4月7日に新発売するアーモンドクッキー「アーモンドロア」ザクザク＆ほろほろの二重食感に、塩練り込み生地のコクと香ばしさが特徴7枚入り個包装で量販店・ドラッグストアなど全国で発売 ブルボンが2026年4月7日に新発売するアーモンドクッキー「アーモンドロア」ザクザク＆ほろほろの二重食感に、塩練り込み生地のコクと香ばしさが特徴7枚入り個包装で量販店・ドラッグストアなど全国で発売

ブルボンが2026年4月7日（火）に、新作アーモンドクッキー「アーモンドロア」を全国発売します。

ザクザクとした食感とほろほろとほどける歯ざわり、さらにアーモンドの心地よい歯ごたえが重なる、食感豊かな一枚です。

ブルボン「アーモンドロア」

商品名：アーモンドロア内容量：7枚発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「アーモンドロア」は、ザクザクとした食感とほろほろとほどけるような歯ざわりが同時に楽しめるアーモンドクッキーです。

クッキー生地には塩が練り込まれており、アーモンド本来の風味に加えて香ばしさとコクをしっかりと引き立てています。

アーモンドだけでは生み出せない満足感のある食べ応えが、一枚に凝縮されています。

7枚入りの個包装で、量販店やドラッグストアなど全国の幅広いチャネルで販売されます。

「アーモンドロア」は、ザクザク・ほろほろ・アーモンドという三層の食感が重なる、ブルボンならではの本格クッキーです。

塩を練り込んだ生地がアーモンドの香ばしさを引き立て、コクのある深い味わいを実現しています。

個包装タイプで持ち運びやすく、ちょっとしたおやつタイムにも活躍します。

「アーモンドロア」は、ザクザク＆ほろほろの二重食感と、塩練り込み生地ならではのコクが特徴のアーモンドクッキーです。

アーモンドの香ばしさと満足感のある食べ応えが一枚で楽しめます。

7枚入りの個包装で、全国の量販店・ドラッグストア・小売店などで手軽に購入できます。

以上、ブルボン「アーモンドロア」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボン「アーモンドロア」はいつ発売されますか？

A. 2026年4月7日（火）に全国で発売されます。量販店・ドラッグストア・小売店・売店などで購入できます。

Q. 「アーモンドロア」はどんな特徴のクッキーですか？

A. ザクザクとした食感とほろほろとほどける歯ざわり、アーモンドの心地よい歯ごたえが重なる三層食感のクッキーです。クッキー生地に塩を練り込むことで、香ばしさとコクを引き立てています。7枚入りの個包装となっています。

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