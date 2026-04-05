参加無料で限定記念品あり！猪苗代観光協会「アートラリー in 猪苗代」

記事ポイント 猪苗代の街中5か所に広がる巨大ウォールアートを巡る参加型イベント「アートラリー」が2026年4月1日よりスタート合言葉を5つ集めると限定記念品がもらえるコンプリート特典あり参加費無料、JR猪苗代駅からバスでアクセスできる街歩きスタイル 猪苗代の街中5か所に広がる巨大ウォールアートを巡る参加型イベント「アートラリー」が2026年4月1日よりスタート合言葉を5つ集めると限定記念品がもらえるコンプリート特典あり参加費無料、JR猪苗代駅からバスでアクセスできる街歩きスタイル

猪苗代の商店や食堂の壁面を彩る巨大なウォールアート5作品を巡る参加型イベント「アートラリー」が、2026年4月1日より開催されます。

参加費は無料で、合言葉を集めると限定記念品がもらえる特典つきの街歩きイベントです。

猪苗代観光協会「アートラリー in 猪苗代」

開催期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）参加費：無料（移動にかかる交通費等は自己負担）アクセス：JR猪苗代駅より会津バス「バスセンター」停留所下車特典引換所：一般社団法人猪苗代観光協会

猪苗代観光協会は、ふくしまDC（デスティネーションキャンペーン）の開催期間にあわせ、町内に広がるウォールアート5か所を巡る街歩きイベント「アートラリー」を実施します。

本イベントは、8回目を迎えた「ウォールアートフェスティバルふくしまin猪苗代（WAF猪苗代）」を通じて学校から街中へと広がった壁画作品を、より多くの方に知ってもらうための特別企画です。

浅野友理子氏や香川大介氏など国内外で活躍するアーティストたちが、ななかまど食堂・中央商店街パーキング・い〜な郷の蔵・八子米店・猪苗代観光協会前の5か所に個性豊かな作品を描いています。

食堂の外壁や商店街の駐車場、蔵といった日常の場所に溶け込む巨大アートは、歩いてこそ出会える猪苗代ならではの風景をつくり出しています。

参加方法とコンプリート特典

参加は、猪苗代駅や観光協会で配布される「アートラリーMAP」を入手するところからスタートします。

マップを手に5つのアートスポットを訪れ、各スポットに隠された合言葉を記入していきます。

5つ全ての合言葉を揃えて猪苗代観光協会へ持参すると、限定の記念品と交換できます（なくなり次第終了）。

街全体がアートスポットとなるこのイベントは、子どもから大人まで楽しめる内容です。

公共交通機関でのアクセスも整っており、JR猪苗代駅から会津バスを利用して主要スポットへスムーズに向かえます。

猪苗代の日常と色鮮やかなアートが融合した風景は、街歩きならではの体験を提供しています。

猪苗代観光協会「アートラリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. アートラリーの参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。ただし、移動にかかる交通費等は自己負担となります。

Q. 記念品はどこで受け取れますか？

A. 5つのアートスポットで合言葉をすべて集めたあと、猪苗代観光協会へ持参すると限定記念品と交換できます。なくなり次第終了となります。

Q. イベントはいつまで開催されますか？

A. 2026年4月1日（水）から6月30日（火）まで開催されます。

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