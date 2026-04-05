記事ポイント ブルボンの新作「ショコラオランジュケーキ」が2026年4月7日に全国発売しっとりチョコレートケーキに糖漬けオレンジピールで大人な味わいを実現ひとくちサイズの個包装で、オフィスのひと休みやご褒美おやつに最適 ブルボンの新作「ショコラオランジュケーキ」が2026年4月7日に全国発売しっとりチョコレートケーキに糖漬けオレンジピールで大人な味わいを実現ひとくちサイズの個包装で、オフィスのひと休みやご褒美おやつに最適

ブルボンが新作ひとくちサイズの焼菓子「ショコラオランジュケーキ」を2026年4月7日（火）に全国発売します。

しっとり食感のチョコレートケーキに糖漬けオレンジピールを加えた、甘さとほろ苦さが織りなす大人な味わいが特徴です。

個包装で持ち運びやすく、シリーズ商品「クランベリーチーズケーキ」と合わせて自分へのご褒美としても楽しめます。

ブルボン「ショコラオランジュケーキ」

商品名：ショコラオランジュケーキ内容量：8個発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「ショコラオランジュケーキ」は、ひとくちでパクッと食べられるサイズの焼菓子を個包装した商品です。

しっとりとした食感のチョコレートケーキに、糖漬けオレンジピールのほろ苦さを加えることで、甘さと苦みが絶妙に絡み合う少し大人な味わいに仕上がっています。

オフィスで小腹が空いたときや、自宅でのくつろぎタイムのおともとして提案される商品です。

シリーズ商品「クランベリーチーズケーキ」は、クランベリーをたっぷり加えて焼きあげたひとくちサイズのチーズケーキです。

まろやかなチーズケーキにさわやかなクランベリーの酸味がアクセントとなっており、「ショコラオランジュケーキ」と2種を食べ比べる楽しみ方もあります。

「ショコラオランジュケーキ」は甘さとほろ苦さが同時に楽しめる、大人向けのひとくちスイーツです。

個包装で1個ずつ取り出せるため、職場でも自宅でも気軽にご褒美おやつとして活用できます。

「クランベリーチーズケーキ」との2種展開で、好みに合わせた味選びも楽しめます。

ブルボン「ショコラオランジュケーキ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ショコラオランジュケーキ」はどこで買えますか？

A. 量販店・ドラッグストア・小売店・売店などで2026年4月7日（火）より全国発売されます。

Q. 「ショコラオランジュケーキ」の内容量と賞味期限はどのくらいですか？

A. 1袋8個入りで、賞味期限は6カ月です。個包装のため、まとめ買いしても少しずつ楽しめます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個包装8個入りで4月7日全国発売！ブルボン「ショコラオランジュケーキ」 appeared first on Dtimes.