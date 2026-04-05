韓国の女性5人組「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」のKAZUHA（22）が5日、都内でコスメブランド「VIDIVICI」の日本公式ローンチ発表会に登壇した。

VIDIVICIは、「スキンコアビューティー」という哲学のもと、肌本来の健やかさとバランスに着目したブランド。アンバサダー就任にあたり、KAZUHAは「私はメークの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんですけど、スキンコアビューティーはその人が持っている本来の肌を大切にする考え方だと思っています」と話し「肌の状態を大切にしているスキンコアビューティーの考え方も凄くすてきだなと思ったので、これからご一緒させていただけるのがすごく楽しみでした」と笑顔を見せた。

また、人気アイドルとして「スケジュールが本当に多いと、特にベースメークが大事になってくるんですけど、撮影の間にお直しするときにも、一度重ねたりするとヨレてしまったりとか、すぐに目立ってしまったりするじゃないですか」と苦労も。「なので、時間がたってもあまり崩れない、レイヤリングできるのか、そして肌にすごくなじむのか、そして崩れてもひどく見えてしまわないかっていうところが大切」とコスメ選びのこだわりを明かした。

そして「肌自体のキメが整っていることがすごく大事だと思っているので、基本的には普段のスキンケアを大切に行って、あとはメークをするときにもなるべく薄く、自分自身の肌を奇麗に見せるようにと心がけています」と語った。