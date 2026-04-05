ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が5日までに自身のSNSを更新。4日放送のTBS「オールスター感謝祭’26春」のオフショットを公開し、注目を集めている。

「TBSオールスター感謝祭2026春 素敵な時間をありがとうございました」とつづった高橋さん。

恒例企画「赤坂ミニマラソン」にも挑戦し、女性陣トップとなる8位に入る力走を見せた。「赤坂ミニマラソンも精一杯走りました」と振り返り、「沿道からの声援、手を振れなかったけど、ものすごい力になってグングンおすことが出来ました。。。！！本当に有り難うございます。。これからもずっと頑張ります！！」と応援に感謝した。

スタジオでのオフショットも複数枚公開。最後にお笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴とのツーショットを披露した。

フォロワーからは「お疲れさまでした」「ナイスラン」などねぎらう声が寄せられた。また、秋山との写真にも注目が集まり、「兄妹やん」「似てる」「親戚のお兄ちゃんと2ショット感」「そっくり」「顔同じやん笑」など多くの反響があった。