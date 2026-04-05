◇プロ野球パ・リーグ 西武1-1楽天(5日、ベルーナドーム)

西武が楽天と延長の末、引き分けとなりました。

初回にエラーで先制点を奪われた西武は3回に1番・桑原将志選手のソロホームランで同点に追いつきます。その後両チームの投手が好投を続け1-1のまま延長に入りますが、得点が入らず引き分けとなりました。

西武は延長で何度も得点のチャンスを作りましたが、勝ち越すことができず。10回は先頭の桑原選手がツーベースを放ち、送りバントで1アウトランナー3塁を作りますが、3番・林安可選手が空振り三振に倒れると、4番・仲三優太選手は見逃し三振で無得点。

11回も先頭が出塁するなど1アウト1塁2塁を作りましたが、源田壮亮選手がダブルプレーでチャンスを生かせません。

12回は1アウトから再び桑原選手が奮闘。この日5度目の出塁となる2ベースヒットでチャンスを作りますが代打のカナリオ選手がサードゴロ、林選手はファーストゴロで試合終了となりました。

ここまで西武は9試合戦い得点は12球団ワーストの18得点。この日の投手陣は先発の平良海馬投手が8回12奪三振1失点（自責点0）、中継ぎ陣も奮闘し、楽天打線を合計3安打に抑えましたが、援護することはできませんでした。

西武は現在4連敗中、勝利まであと1歩届きませんでした。