「激アツ」元NMB48山本彩＆渡辺美優紀、久しぶりの“さやみるきー”2ショットにファン歓喜「ひゃああああ」「夢ですか？これ」「生きててよかった!!」
元NMB48でタレントの渡辺美優紀（32）が5日、自身のXを更新。同じく元NMB48の山本彩（32）との2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「激アツ」久しぶりの“さやみるきー”2ショット
この日、2人は京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』（関コレ）に出演。渡辺は投稿で「2ショットおいときますね」と、山本との2ショットを4枚アップした。
久しぶりの“さやみるきー”ショットに、ファンからは「ひゃああああ ありがとうございます」「夢？夢ですか？これ」「ヤバすぎる需要と供給」「激アツ」「最強のコンビ」「まじでありがとう 幸せすぎる!!生きててよかった!!」など、歓喜の声が寄せられている。
【写真】「激アツ」久しぶりの“さやみるきー”2ショット
この日、2人は京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』（関コレ）に出演。渡辺は投稿で「2ショットおいときますね」と、山本との2ショットを4枚アップした。
久しぶりの“さやみるきー”ショットに、ファンからは「ひゃああああ ありがとうございます」「夢？夢ですか？これ」「ヤバすぎる需要と供給」「激アツ」「最強のコンビ」「まじでありがとう 幸せすぎる!!生きててよかった!!」など、歓喜の声が寄せられている。