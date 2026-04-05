（左から）山本彩 、渡辺美優紀

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　元NMB48でタレントの渡辺美優紀（32）が5日、自身のXを更新。同じく元NMB48の山本彩（32）との2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】「激アツ」久しぶりの“さやみるきー”2ショット

　この日、2人は京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』（関コレ）に出演。渡辺は投稿で「2ショットおいときますね」と、山本との2ショットを4枚アップした。

　久しぶりの“さやみるきー”ショットに、ファンからは「ひゃああああ ありがとうございます」「夢？夢ですか？これ」「ヤバすぎる需要と供給」「激アツ」「最強のコンビ」「まじでありがとう 幸せすぎる!!生きててよかった!!」など、歓喜の声が寄せられている。