7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが5日、千葉・幕張メッセでデビュー2周年記念公演を行い、前日と合わせて2日間で約1万人を動員した。自身最大規模の動員数だった。

◇ ◇ ◇

◆SWEET STEADY 24年3月に「始まりの合図」でデビュー。メンバー7人全員がアイドル経験者。通称すいすて。

▼以下メンバー略歴

◆奥田彩友（おくだ・あゆ） 2001年（平13）1月7日生まれ。福井県出身。25歳。

◆音井結衣（おとい・ゆい）2001年（平13）1月9日生まれ。愛知県出身。25歳。

◆栗田（くりた）なつか 2002年（平14）7月19日生まれ。京都府出身。23歳。

◆塩川莉世（しおかわ・りせ）2000年（平12）7月31日生まれ。山梨県出身。25歳。

◆白石（しらいし）まゆみ 2000年（平12）12月27日生まれ。東京都出身。25歳。

◆庄司（しょうじ）なぎさ 2000年（平12）10月29日生まれ。北海道出身。25歳。

◆山内咲奈（やまうち・さきな）2004年（平16）2月29日生まれ。大阪府出身。22歳。