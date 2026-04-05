実は東山動物園の動物スポンサーである西濃

西濃運輸の公式Xが2026年4月2日、東山動物園のカンガルーをスカウトしに行った様子の画像を投稿しました。

【動画】ええ…スルー!? これが、おっさんの様に見えるカンガルーたちです

同社といえばカンガルーのマークでおなじみですが、実は以前から東山動物園のアカカンガルーの飼育費用の一部を支援しており、4月1日には「カンガルーの西濃は、東山動植物園のアカカンガルーの動物スポンサーをしています！ カンガルーだけに！！！！」と、新たに動物スポンサーとしてアカカンガルーを支援したことを表明していました。

この投稿が4月1日だったため、エイプリルフールを疑う反応もありましたが、「エイプリルフールだったなと、投稿してから思いました。みなさんからそう思われてしまうようなタイミングでした。でもこちら、事実なんです！」と、本当であることを強調しました。

さらに翌日、「カンガルースカウト担当」と書かれた名刺とともに、東山動物園を訪れている写真を投稿。写っていたカンガルーは見向きもせず、全頭が寝転がっており、公式Xは「あれ……スカウトに来たんだけどな………」と困った様子でした。

この“完全スルー”された投稿には、「すでにカンタス航空にヘッドハントされていきました」「オーストラリア出身だから、日本語の名刺では……」「スカウトされた側が全員やる気ゼロで草」といったコメントが寄せられていました。

また、アカカンガルーのくつろぎ方が、何とも言えない牧歌的な雰囲気を醸し出していることから、「休日のおっさんしかいない……」「休日のオッサンしか見えない⋯⋯（笑）」「子供のカンガルーまでダラけてる」といったコメントも見られました。