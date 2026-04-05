森保ジャパンはオランダ、チュニジア、スウェーデンとどう戦うべきか “カウンターの巣窟”F組を識者が徹底分析「ビルドアップは宝にも毒にもなる」
日本はW杯でオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する(C)Getty Images
北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ、パスBの決勝はスウェーデンが勝利した。これでW杯本大会、日本が属するF組の顔ぶれは、ポット順にオランダ、日本、チュニジア、スウェーデンに決まった。
決して突破しやすいグループとは言えない。だが同時に、1位突破を狙えるグループでもある。
【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像
第1ポットのオランダは強豪とはいえ、フランスやアルゼンチンといった優勝候補に比べると、一つ落ちる相手だ。ラウンド32が日本にとって既に経験のあるモンテレイで行われること、その後のラウンド16が開催国グループの2位同士の勝者との対戦であることを踏まえれば、最善は1位突破に違いない。日本はそれを実現できるか。
このF組は、揃いも揃ったカウンター王国だ。
オランダはボール保持を行うが、相手の陣を崩すビルドアップ連係には乏しい。遅攻になると、ほぼコーディ・ガクポの突破頼りだ。このリバプールのドリブラーさえ止めることができれば、ボールを持たれても怖さはない。だが、その一方で、カウンターアタックには大きな脅威がある。速攻に入ると、中盤など各所の攻撃スキルがスムーズに加わってくるので、最大級の警戒が必要だ。
第2戦のチュニジアもビルドアップが不得手で、かつボール保持自体が怪しい。必然的にカウンター頼りになるチームだ。ただし、オランダやスウェーデンほど速い攻撃のタレントがいないので、怖いのは距離の短い攻撃、つまり組織的なハイプレスとショートカウンターになる。
最後に入ってきたスウェーデンも、ビルドアップは怪しい。さらにチュニジアほど不得手の割り切りがない分、よりボール保持に隙がある。一方で、アーセナルのヴィクトル・ギェケレシュ、リバプールのアレクサンダー・イサク、ニューカッスルのアントニー・エランガ、ブライトンのヤシン・アヤリなど前線の個ではオランダにも引けを取らないため、ビルドアップは怪しくても、やはりカウンターや速攻時には大きな脅威がある。
日本もまた、相手に最大の脅威を与えるのはカウンターだ。チュニジアやスウェーデンに比べると、ボール保持やビルドアップは安定しているが、オランダ同様、遅攻で押し込んだ後の決め手を欠く。いや、オランダのようにセットプレーの優位性がない分、遅攻の決め手不足はより大きいかもしれない。客観的に見れば、日本もカウンター型だ。
揃いも揃った、カウンターのF組。
このカウンター大決戦のF組を制する鍵は、ある意味ではビルドアップだろう。相手にカウンターをさせないボールの運び方ができるか。ただし、それを中途半端に実践すれば、逆にカウンターを食らうきっかけを与えてしまう。ビルドアップは宝にも毒にもなり得る。
三笘は改めてチームに欠かせぬ存在であることを証明した(C)Takamoto TOKUHARA
毒を避け、宝を得るためには、エリアのコントロールが重要だ。
オランダは距離を問わずカウンターが脅威であり、偽カウンターと呼ばれるプレス回避からの速攻も鋭い。日本としては、オランダ陣内へ押し込む展開はかえってリスクが上がるので注意したい。逆に自陣に押し込まれても、オランダは遅攻の決め手を欠くチームなので、親善試合のイングランド戦のようにミドルブロックを敷いてカウンターをねらう戦術が最善だろう。ただし、オランダはセットプレーが強いので、あまりラインを下げすぎて回数が増えないように注意したい。
チュニジア戦はよりシンプルだ。このチームは長い距離の攻撃力が今ひとつなので、日本としてはハイプレスとポゼッションで敵陣へ押し込むことがリスクも少なく、最善だ。敵陣攻守でエリアを制圧し、カウンターを制御する。
一方、時間帯によってチュニジアはハイプレスをかけて来ることが予想されるため、そこで驚いてショートカウンターを食らい、得意のセットプレーから失点という展開だけは避けたいところだ。そのプレスを回避してショートカウンターを許さず、安定して敵陣へ押し込みたい。その展開は相手も割り切っているので、守備ブロックは粘り強いが、まずは日本のゲームにすることが大事だ。
最後のスウェーデン戦は一番、展開が読みづらい。このチームはスケールも隙も大きい。もしかすると、ハチャメチャな試合になるかもしれない。
スウェーデンは自陣のビルドアップが怪しく、かつチュニジアのように守備が固いわけではないので、基本的には日本がハイプレスから押し込む展開にして、ぼろを出させたい。ただし、前述の通りスウェーデンは前線に強力なタレントを揃えているので、スピードを生かしたロングカウンターには警戒が必要だ。個がノッてきたら、止めるのは大変な作業になる。
かといって、それを恐れて日本陣内にブロックを作ったところで、そのタレントたちは閃き型の仕掛けに長けている。意外性のある攻撃ではオランダ以上かもしれない。相手を恐れるあまり、弱点を突かずに引いて守るのは愚策中の愚策だ。押し込んで、押し込んで、押し込んで、押し込んで、彼らに守備をさせて参らせたい。
日本はW杯本戦まで、いかにチームをブラッシュアップできるか(C)Getty Images
3チーム共に一癖も二癖もあり、手強いが、日本が勝ちを計算できない相手は一つもないという印象だ。
ところで、チュニジアとスウェーデンは直近の成績不振により監督が交代しており、本番で戦術やシステムが変わる可能性はある。チュニジアのサブリ・ラムシ監督は、2014年にコートジボワールを率いて日本対策を大成功させた経験があり、不気味な相手。また、スウェーデンが守備を改善させる可能性も否定できない。
その意味で、日本が幸運だったのは対戦順だ。チュニジアやスウェーデンとは2戦目、3戦目であり、本大会のチームを事前に分析できる。グループステージ突破を目標とするチームは1戦目に全力を注ぐのが通常であり、また、急造チームが用意できる戦術の幅も狭い。彼らとの対戦が、1戦目でなくて良かった。
あぁ良かった、良かった………………ん？ まさか、オランダがめちゃくちゃ日本対策して来るケース、あり得る？
もちろん第1ポットのやり方ではないが、昨今の両チームの評価や流れを見ると、全否定はできない。いきなり5バックとか、あるかもしれない。ロナルド・クーマン監督も、それを絶対にやらない監督ではない。
そこは考えすぎても仕方ないが、そうした対策に対する対策として、最も有効な手段が一つある。それは、成長だ。
イングランド戦では、昨秋のパラグアイ戦やブラジル戦で日本の隙を露呈した左右CBの背後のスペースに対する守備が改善されていた。そこを突こうとしたイングランドにとっては、肩透かしだったに違いない。
この大分析時代、成長こそが最強の対策だ。3月のスコットランド戦、イングランド戦で出た日本の課題、あるいは隠された課題を修正すれば、それが何よりの対策になる。
そのベースアップを継続した先に、望む高みが見えてくるはずだ。
[文:清水英斗]