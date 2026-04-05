◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)

巨人は先発・井上温大投手が、7回3安打1失点の好投。今季初勝利をつかみ、「野手のみなさんが全力で守ってくれたおかげで良いピッチングができた」と喜びを口にしました。

昨シーズン4勝8敗の井上投手は、今シーズンけがの影響から開幕3軍スタート。先発ローテを外れました。それでもファーム3試合に登板し、2勝0敗、防御率0.53と圧巻の投球で、1軍昇格をつかみ取りました。

この日は、4回2アウトからDeNA佐野恵太選手に先制のソロホームランを浴びますが、力強いストレートを軸にDeNA打線から7回89球、3安打、8奪三振、1四球、1失点の投球。7回に代打の大城卓三選手が逆転3ランを放ち、今季初勝利を手にしました。

試合後、今シーズン初めてのお立ち台に上った井上投手は、「持ち味のストレートでファウルをどんどんとって、有利なカウントにもっていけたのですごい良かったです。後ろには本当に良いピッチャーがいっぱいいるので、何回でも燃え尽きていいと思って、初回から飛ばしていきました」と投球を振り返りました。

3軍から道のりを経て、つかんだ今季1勝目。「自分と見つめ合って、1個ずつ課題を潰していって、東京ドームという良い舞台でこういうピッチングができて本当にうれしい。東京ドームの満員の中でピッチングをすることは、本当にプロ野球選手としてうれしいこと」だと特別な想いで締めくくりました。