「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

広島が“高校野球戦術”で難敵の阪神・高橋遥人投手から先制点を奪い、以降もプレッシャーをかけ続けた。その執念が結実してのサヨナラ勝利だ。

ベンチの指示は徹底していた。初回から走者が塁に出ると、ことごとく犠打で送った。大盛が安打で出塁し、続く中村奨はきっちりと送りバントを決めた。そして佐々木がタイムリーを放ち１点を先制した。

以降も三回には１死一塁から中村奨が送りバント。五回も栗林が犠打を決めた。そして六回、中村奨が四球で出塁すると、続く小園がこの試合４個目の犠打をしっかりと決めた。続く佐々木はボテボテの遊ゴロを気迫のヘッドスライディングで内野安打に変え、１死一、三塁と好機を作った。ファビアン、坂倉が打ち取られてしまったが、常にプレッシャーを与え続けた。

七回にも１死から勝田が二塁打を放ち、栗林が犠打で三塁へ進めこの試合５個目。新井監督は試合後「（高橋が）素晴らしいピッチャーなんで。なかなか連打っていうのはむずかしい。きょうのプランとして得点圏に走者を置いて攻めて行こうというプランだった」と明かした。

九回にはモンテロが左翼へ劇的な一発。「スタメンじゃない試合が続いたけど、やっぱりそういう中でも日頃の練習を一生懸命やっている。どっかで出したいと思っていた。やっぱり彼の長打はなんと言っても魅力なんで」とたたえていた。