◇パ・リーグ 西武―楽天（2026年4月5日 ベルーナドーム）

西武は楽天と延長12回の死闘の末、1―1のドローに終わった。

初回に不運な形で先制された。1死一、二塁の場面で楽天・ボイトの飛球をこの日がプロ初出場となったドラフト3位ルーキーの中堅・秋山が落球。早々とビハインドを背負った。

2回には外崎が左翼線への二塁打で史上327人目の通算1000安打と通算200二塁打を達成し、ナインを勢いづかせた。3回には桑原が楽天先発のドラ1・藤原からうれしい移籍後初本塁打。値千金の同点ソロに「チームに勢いをつけるために思い切り振り抜きました。いい結果になってよかったです」とコメントした。

互いに得点が奪えないまま試合は延長戦に突入した。10回先頭の桑原が右中間二塁打を放つと、続く小島がきっちり犠打を決め1死三塁。しかし、林が空振り三振、仲三が見逃し三振に倒れ好機を生かせなかった。11回には先頭・渡部聖の左前打から1死一、二塁の好機。ここで源田が相手の好守から併殺打に打ち取られまたも得点できなかった。

12回には1死から桑原が左翼線に二塁打を放ち、移籍後初となる猛打賞。2死二塁としたが林安可が一ゴロに倒れ、今季両リーグ初の引き分けに終わった。