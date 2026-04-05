「明治安田百年構想リーグ、広島０−１福岡」（５日、エディオンピースウイング広島）

広島がリーグ戦４連敗を喫した。敗戦直後にはスタンドからブーイングが飛び交った。

リーグ最下位の福岡を本拠地に迎えての一戦。ボールを保持して支配するも相手のワンチャンスに沈んだ形となった。前半１６分に失点して先制点を献上。ガウル監督は「前半の失点したシーンは本当に１つの相手のチャンスだったと思う。自分たちの守備がちょっとうまくできなかったところで失点してしまった」と肩を落とした。

後半は、ＦＷ木下がゴールネットを揺らすもオフサイドの判定でノーゴール。ＦＫから途中出場の東が強烈なシュートを放つもポストに嫌われて天を仰いだ。

指揮官は「非常に振り返るのが難しい試合」と振り返り、「本当にちょっとしたことでゴールが生まれなかった。全ての選手たちが悪い方向に持っていくとか、後ろ向きになっていたとか、気持ちが足りなかったとか、そういうことはなかったと間違いなく思っています。選手たちはよく頑張った。うまくみんながプレーしてくれている中で結果だけが伴わなかった、そういう試合だったと思います」と続けた。

これで広島は４勝５敗（ＰＫ勝利１）。９試合を終えて１１チーム中７位に沈んでいる。３月１４日・Ｇ大阪戦以降、勝利がない状況にスタンドからはブーイングが鳴り響いた。