◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２×―１阪神（５日・マツダスタジアム）

広島・栗林良吏投手が８回５安打１失点で降板した。５回までにわずか１安打で７三振を奪い、１人しか走者を出さない安定した投球。８回に近本に同点の左犠飛を許し、勝ち星を逃したが、９５球の準完全投球で完封した３月２９日・中日戦（マツダ）に続く好投を見せた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は新たなスタイルを称賛した。

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先発に転向した栗林はスタミナがどこまで持つのかに注目していたが、８回まで投げて５安打１失点。見事な投球だった。直球は１４０キロ台前半と決して速くなかったが、阪神の各打者は差し込まれていた。フォークのキレも素晴らしかった。真っすぐと同じ軌道で来て、ストンと落ちる。だから、ワンバウンドする球でも振ってしまう。

抑えをやっていた昨季までは適度にボールが暴れ、それが逆に持ち味でもあった。今季は準完全投球で完封した前回登板の３月２９日・中日戦もそうだったが、コントール抜群。今日も捕手が構えたところにどんどん決まっていた。まさにニュー栗林だ。（スポーツ報知評論家）