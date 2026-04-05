お笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐら（38）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、股関節手術の近況について語った。

以前よりほっそりしたもぐらの姿に、MC明石家さんまは「おいミミズ。細くなったから、もぐらじゃない。ミミズやんか、これ」と、いじり気味に呼びかけられた。もぐらは「32キロ（やせた）。ダイエットをしました」と告白。スタジオから驚きの声が上がった。

もぐらは以前、同番組で、体育座りができないほど股関節を痛めていることが明らかに。昨年2月に人工関節を入れる手術を受けていた。当時は110キロという体が大きな負担となっており、健康のためにダイエットに励んだ。「今はもう完全なメカになりましたので。上半身と下半身が機械でつながっているんですよ」と、ジョークをまじえながら説明した。

人工関節は「20年はもちます」という。さんまから「20年たったら、また手術？」と問われると、「もう手術できないです。だから今、あんまり消耗しない方がいいんですよ」と告白し、驚かせた。

「1回しかできない。人間の体が凄すぎるんですよ」ともぐら。体を麻雀牌になぞらえて「僕、今、関節がスロットマシンのレバーみたいな…1ピンに2ソーがぶっ刺さってるような」と表現し、笑わせた。軽口を挟みながらも、「骨が自分の体にしようとして、1つになっちゃうんですよ、完全に。交換しようとしたら、骨ごといかないといけない」と説明し、「そんなことはできないから、寿命で20年くらい」と驚かせた。