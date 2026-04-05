名前の由来は『イカゲーム』俳優！BLACKPINK・ジェニー、特別な2SHOTに世界中のファンが熱狂

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、ドラマ『イカゲーム』などで知られる俳優イ・ジョンジェとの仲睦まじい姿を公開し、世界中のファンの視線を釘付けにした。

去る4月4日、ジェニーは自身のSNSにファッションブランド「JACQUEMUS（ジャックムス）」の創設者サイモン・ジャックムスの初めての韓国訪問を歓迎する投稿をして、イベントで対面したイ・ジョンジェとの写真を数枚公開した。

【写真】イ・ジョンジェ、ジェニーと可愛すぎる自撮り

公開された写真のなかで2人は、洗練された黒色のフォーマルな衣装を合わせ、並んでイエローカーペットを歩いている。

サングラスを着用したジェニーは妖艶なオーラを放ち、イ・ジョンジェは黒縁メガネと白色のシャツでクラシックかつ重厚な魅力を披露。まるで映画のワンシーンのような雰囲気を演出した。

特に、2人の対面は、ジェニーの名前に関連した特別なエピソードによって、より一層話題になっている。

（写真＝ジェニーInstagram）1枚目：左からイ・ジョンジェ、ジェニー

ジェニーは過去にバラエティ番組に出演した際、「母がイ・ジョンジェさんのファンで、ドラマ『砂時計』での役名ジェヒに似せて名付けようとしたが、女の子だったので『ジェニー』と名付けてくれた」と明かし、母親がイ・ジョンジェの熱烈なファンであることを公表していた。

こうしてジェニーは自身の名前の由来となった俳優と対面し、“成功したファン”としての一面を見せた。

2人のワールドスターの対面に、ネットユーザーからは「ビジュアルの組み合わせが圧倒的だ」「ジェニーのお母さんが本当に喜ばれそう」といった熱い反応が寄せられている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。