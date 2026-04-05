【7位〜12位】4月6日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】射手座 総合運：★★★☆☆

やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。



恋愛運

相手がなにを考えているのか、なにを望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。



金運

魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。



ラッキーアイテム：付箋



ラッキーカラー：レッド 恋愛運相手がなにを考えているのか、なにを望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。金運魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。ラッキーアイテム：付箋ラッキーカラー：レッド

【8位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

無理に周囲にあわせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。



恋愛運

あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。やさしく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。



金運

普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。



ラッキーアイテム：スポーツウェア



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。



恋愛運

癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度にやさしくすると絆が深まります。



金運

これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。



ラッキーアイテム：宝石箱



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

習慣になっていること、毎日するべきことを、いつもと同じようにこなしていくといい日です。「今日も、きちんとできた」という実感が、充実感をもたらしてくれます。靴をきれいに揃えたり磨いたりすると、運気アップ！



恋愛運

恋愛に関して「こうあるべき」「これはダメ」と考える必要はナシ！今日は「恋を楽しもう！」という気持ちでいると、幸せな未来へとつながっていく運気です。まずは服装や髪型など、外見を「堅苦しくないように」と心がけると〇。



金運

｢10円くらい気にしなくていいか…｣などと、小さな金額をないがしろにせず、お金を心から大切にできる日です。少しでも｢高いな…｣と感じるものは、今日は買わないほうがよさそう。結果的に、自分の判断に自信を持つことができます。



ラッキーアイテム：歯ブラシ



ラッキーカラー：グレー

【11位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。



恋愛運

純粋に相手を想う気持ちが、あなたのなかで湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。



金運

手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。



ラッキーアイテム：陶器



ラッキーカラー：シルバー

【12位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。



恋愛運

恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。



金運

買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらにgood。



ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー