【30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）】 4月11日 発売予定 価格：2,090円

「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」パッケージ画像

　BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」のパッケージ画像を公開した。

　本製品は、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」より、バイロン軍の量産機「ヴェルデノヴァ」が、マクシオン軍によって学習・独自改良されて量産された「EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」をプラモデルで表現したもの。

　今回30MMの公式Xアカウント「30 MINUTES MISSIONS公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、ネイビーやグリーンで表現された「ヴェルデノヴァ」とは異なり、ブラックで塗装された「ヴェルデノヴァ（イミテーション）」の姿が描かれたパッケージとなっている。

(C)BANDAI SPIRITS 2019