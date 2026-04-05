「30MM」より「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」のパッケージ画像初公開！ 4月11日発売予定
【30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）】 4月11日 発売予定 価格：2,090円
「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」より、バイロン軍の量産機「ヴェルデノヴァ」が、マクシオン軍によって学習・独自改良されて量産された「EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」をプラモデルで表現したもの。
今回30MMの公式Xアカウント「30 MINUTES MISSIONS公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、ネイビーやグリーンで表現された「ヴェルデノヴァ」とは異なり、ブラックで塗装された「ヴェルデノヴァ（イミテーション）」の姿が描かれたパッケージとなっている。
【パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) April 5, 2026
30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション)
4月11日(土)発売予定
▼詳細はこちらhttps://t.co/nuMIWSHw6o#30MM #30ML pic.twitter.com/kfgqIqvDez
(C)BANDAI SPIRITS 2019