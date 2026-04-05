【1位〜6位】4月6日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】獅子座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイディアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気があう人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。金運これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。ラッキーアイテム：スカーフラッキーカラー：ゴールド

【2位】魚座 総合運：★★★★☆

積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、なにか行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。



恋愛運

誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。



金運

あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまでなによりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外の物事は、可能な限り慎重にするのがカギ。



ラッキーアイテム：巾着



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】水瓶座 総合運：★★★★☆

運気の追い風が吹いてきて、なにごとにも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。



恋愛運

恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友だちのためになにかをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。



金運

｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイディアが湧きそうな金運です。友だちとの雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！



ラッキーアイテム：携帯電話



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★☆☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人に一目ボレされたり、知りあいが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】蠍座 総合運：★★★☆☆

タイムーリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取りあってみるのも〇。



恋愛運

後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、なにもしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。



金運

純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友だちと遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。



ラッキーアイテム：アンティーク



ラッキーカラー：グリーン