俳優の内田理央さんが4月5日、自身のインスタグラムを更新。重度の花粉症に悩まされている現状を明かしました。



【写真を見る】【 内田理央 】 「花粉症でスギとヒノキにやられて」「毎朝目がくっついちゃって開かないよう」 重度花粉症の現況を告白 撮影現場ではヒルに噛まれる





投稿の中で内田さんは「花粉症でスギとヒノキにやられて(重度花粉症)」と告白。「顔が腫れる毎日で写真を全く撮れず」と吐露し、スマートフォンのフォルダには「楽屋で撮った髪型の記録写真しかない内田です」と明かしました。







症状の深刻さについても詳しく語っており、「毎朝目がくっついちゃって開かないよう」「目頭が荒れすぎて皮むけてきたようう」「まつ毛が抜けちゃったようううううううくそぉお」と、花粉症による目への影響が相当ひどい状態であることを伝えています。また「早く花粉シーズン終わってくれ、、、」と切実な思いも綴りました。







今年の対策として「毎日乳酸菌を飲んで腸活して アレルギーをなくす予定です」と体質改善を図る意向を見せており、症状の改善に向けて積極的に取り組んでいる様子も伝わってきます。







また、前日4月4日のインスタグラムストーリーズでは、山での撮影中に「花粉吸いすぎた」としたうえで、ヒルに噛まれたことも報告。「びっくり！」と驚きをあらわにしていました。



災難続きの状況ですが4月5日のストーリーズでは「辛すぎて 家から出れない」と投稿し、花粉症の症状がいかに日常生活に支障をきたしているかを訴えていました。







なお、今回の投稿に添えられた写真は撮影後に記録用として撮ったものとのことで、「追記、撮影後の記録用の写真なのでピンマイクがだらんと垂れてます笑」と補足していました。



この投稿に、「目まで腫れちゃうなんて相当しんどいですよね」「早く花粉シーズン終わってください 辛いのに更新してくれてありがとう」「耳鼻科行ってないの？飲み薬、目薬、鼻噴射薬、出してもらってね」「早く落ち着いていっぱいお写真撮れますよーに」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】