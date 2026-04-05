◇セ・リーグ 巨人3―2DeNA（2026年4月5日 東京D）

巨人の7年目左腕・井上温大投手（24）が5日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（東京D）で今季初登板初先発。7回3安打1失点8奪三振の快投で昨年8月23日のDeNA戦（東京D）以来225日ぶりとなる今季初勝利をマークした。

4回、高めに浮いた149キロ直球を3番・佐野に左中間スタンドへ叩き込まれて1点先制を許したが、失点はこれだけ。

0―1で迎えた7回に井上の代打・大城が今季初安打となる逆転3ランを右翼スタンドに叩き込むと、ベンチで満面に笑みを浮かべて「大城さん、ありがとうございます」と感謝した。

お立ち台では「自分の持ち味であるストレートでファウルをどんどん取って自分の有利なカウントにもっていけたので凄い良かったです」と笑顔。

初回から力のある直球中心でぐいぐいと押し、この日最速の150キロを連発した。「もう後ろには本当にいいピッチャーいっぱいいるので。もう…何回でも燃え尽きてもいいと思って初回から飛ばしていきました」と左肘痛からの1軍復帰登板を振り返った。

「ジョージさんのファインプレーだったり、野手の皆さんが全力で守ってくれたおかげでこうやっていいピッチングができたんで本当に感謝したいです」と2回の無死一塁でビシエドが左中間に放った鋭い飛球をダイビングキャッチした“おさるのジョージ”似の中堅・佐々木らバックの好守にも感謝した24歳。

同学年の相手先発右腕・石田裕との投げ合いには「何回も投げ合うことが多いんで。やっぱり意識はしますし、同学年っていうことで負けられないなって気持ちで投げました」とより思いも強かった。

「3軍スタートということで、自分と見つめ合って、一個ずつ課題をつぶしていって、こうやって東京ドームといういい舞台で、こういうピッチングができて本当にうれしいです」

2024年に8勝を挙げ、前年までの通算1勝からブレーク。チームの4年ぶりセ・リーグ制覇に貢献し、侍ジャパン入りも果たした。

自身初の開幕ローテーション入りとなった昨年も4月22日の中日戦（東京D）でプロ最多の14三振を奪い、8回3安打1失点で勝利投手になるなど順調なスタート。だが、シーズン終盤に左肘を痛めたこともあって4勝8敗、防御率3.70と不本意な成績に終わり、今季は故障班からのスタートだった。

それでも3月28日の2軍戦で11三振を奪って6回を零封するなど3試合に先発して17回2失点（自責1）の防御率0.53、26奪三振。この日の先発の座をつかんだ。

この日の投球内容は7回で打者24人に対して89球を投げ、3安打1失点。8三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は150キロ。

「やっぱり東京ドームの、この満員のなかでピッチングをするっていうのは本当にプロ野球選手としてうれしいことなので、本当にいいピッチングができたなって思います」とスタンドの大歓声に感謝し、大城について聞かれると、改めて「ありがとうございます！」とベンチでお立ち台の順番を待つ大城に向かって最高のハルトスマイルを振りまいていた。