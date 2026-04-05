【脳トレ】解けると快感！ 空欄に当てはまる記号は？ 九九の「9の段」がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
毎日少しずつ数字に触れることで、計算力だけでなく集中力も養われます。パズルを解くような感覚で挑戦してみてくださいね。
81 □ 9 □ 2 □ 7 = 25
ヒント：左端の「81 □ 9」に注目です。九九の「9の段」を思い出すと、ちょうど良い数字が作れるはずですよ！
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▼解説
左から順番に計算して、どのように「25」が導き出されるか確認しましょう。
81 ÷ 9 = 9
9 × 2 = 18
18 + 7 = 25
複雑に見える計算式も、一つひとつステップを踏んでひも解いていくことで、ひらめき力が鍛えられていきます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
毎日少しずつ数字に触れることで、計算力だけでなく集中力も養われます。パズルを解くような感覚で挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
81 □ 9 □ 2 □ 7 = 25
ヒント：左端の「81 □ 9」に注目です。九九の「9の段」を思い出すと、ちょうど良い数字が作れるはずですよ！
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正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に計算して、どのように「25」が導き出されるか確認しましょう。
81 ÷ 9 = 9
9 × 2 = 18
18 + 7 = 25
複雑に見える計算式も、一つひとつステップを踏んでひも解いていくことで、ひらめき力が鍛えられていきます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)