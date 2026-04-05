2026年4月2日、韓国・朝鮮ビズによると、現代・起亜自動車の米国市場1〜3月期販売数が同期間過去最大を記録した。

現代自グループによると、先月の2社の米国内販売数は前年同月比2．7％減少の計16万8012台と集計された。現代自が2．8％減、起亜自が2．6％減だった。ただ、現代自に含まれているジェネシスだけを見ると4．3％の増加となっている。

1〜3月期の販売数は計43万720台で、前年同期より2．6％増加した。現代自が1．2％増、起亜自が4．1％増で、どちらも1〜3月期としては過去最大の販売実績だという。ジェネシスは4．6％増だった。

1〜3月期は2社合計で49万7627台（前年同期比53．2％増）のハイブリッド車を販売し、これが好実績につながった。同グループは米国の需要に合わせたピックアップトラックとスポーツ多目的車（SUV）を中心にハイブリッド車の割合を拡大しているという。

ただ、電気自動車（EV）は2社合計で21．6％減の1万8086台にとどまった。エコカー全体の販売数は11万5713台で、前年より33．3％増えている。全車両に占める割合も26．8％に達した。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「トヨタに追い付くまであと少し。ファイト」「現代・起亜合わせて16万、トヨタは56万。今生では不可能だね」「トヨタ、ホンダは販売数が減ったが、それでも現代・起亜自よりはるかに多い。まだまだ道のりは遠いな」「トヨタが圧倒的だよね。やはり越えられない壁だ」「正直、自分が米国に住んでいたとして、トヨタやホンダのハイブリッドを置いて現代・起亜自のハイブリッド車を買いたいと思うだろうか？」など、トヨタを引き合いに出したコメントが多数寄せられている。

一方で、「米国では本当に現代・起亜自の車をよく見かける。誇らしい」」という声も見られた。（翻訳・編集/麻江）