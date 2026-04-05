先発の孫易磊は5回1安打無失点5奪三振の好投

ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われたファーム公式戦、日本ハム対ハヤテ2回戦は、7-1で日本ハムが勝利した。日本ハムの先発・孫易磊投手は、初回を3者凡退で抑える立ち上がり。2回は安打を許したが、後続を併殺打で無失点。以降も安打を許さない好投を披露し、5回75球1安打2四球5奪三振無失点で降板した。

打線は5回、代打・進藤勇也捕手、アリエル・マルティネス捕手の安打で1死一、二塁の好機をつくると、有薗直輝内野手が適時二塁打を放ち2点を先制。続く今川優馬外野手が2号2ランを放つと、育成ドラフト1位の常谷拓輝内野手に公式戦初本塁打となる1号ソロが生まれ、この回一挙5点を奪った。

6回に大川慈英投手が適時打で1点を失うも、直後に2死満塁から浅間大基外野手が適時打を放ち、7点目を追加する。7回は宮西尚生投手、8回からは金村尚真投手が2イニングを無失点に抑えた。

勝利した日本ハムは、常谷が公式戦初本塁打含む2安打1打点、2日からファームに合流しているマルティネスが3安打を記録するなど、計11安打7得点で4連勝を飾った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）