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これ買っておけばよくない？

昨今、モバイルバッテリー選びって難しくないですか？ ワイヤレスモデルもあるし、ケーブル内蔵も魅力だし、安全性ってのも重視されていますよね。

それら全てを網羅したモバイルバッテリーなんて…あるんだなぁ、これが！

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CIOの半固体モデルです、今セールで11％OFFになっているので、狙い目なヤツ！

無線（Qi2.2）でも、有線でもどっちもござれ

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まずは使い勝手から。

最近のトレンド、ワイヤレス充電に対応しています。しかも最新のQi2.2の25W出力に対応しているのが偉い。貼り付けておくだけで、いい感じの速度で充電できるので、移動しながらの充電も楽ちん。やっぱ無線は正義だわ。

そうかと思いきや有線での充電にも対応しているのです、しかもケーブル内蔵。

この場合最大出力は20Wとなりますけど、変換ロスが少ない分、実は無線での充電よりも素早く安定して充電できるのです。やっぱ有線も正義なんだよなぁ。

普段はワイヤレス充電器にしてもOK。燃えにくい半固体系で安全性も◎

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さらに使い勝手のいい点として、パススルー充電に対応しているところ。

つまり、デスクの上ではワイヤレス充電器としても利用できます。バッテリーの劣化を抑えられる完全パススルー仕様なのも評価高いですね。

そして極めつけが「半固体系」の電池であるところ！

従来の液体リチウムイオン電池よりも燃えにくい構造、さらに温度管理なども含めて多重に保護されているので、最近多い発火リスクへの対策としても優秀。

安全に持ち運べるって、やっぱ何よりも大事ですからねー。

容量的（5,000mAh）にiPhoneのフル充電はできませんけど、稼働時間を大幅に伸ばせるのは事実。使い勝手がよくしかも安全…と、毎日持ち歩くiPhoneのお供にめちゃくちゃ優秀な1台ではないかなと思うのです。

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