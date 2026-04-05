「ディズニー UT／オーバーサイズフィット」（税込 1990円）

写真拡大

　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月6日（月）から、ディズニーキャラクターのかわいらしいアートを施したTシャツコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】フラを踊る2人の後ろ姿が愛らしい！　新作デザイン一覧

■気分が晴れやかになるデザイン

　今回登場するのは、心地よいメッセージとディズニーキャラクターをデザインにつめ込んだ、カジュアルでラフな質感のTシャツコレクション。

　新たにラインナップされるのは、『リロ＆スティッチ』の夏のシーンを表現した2種類だ。

　ホワイトのTシャツは、背面にフラを踊るリロとスティッチをプリント。ネックまわりには、アクセントになるテキストの刺しゅうを施している。

　一方ブルーは、サングラス姿でアイスクリームを味わうスティッチをデザイン。フロントプリントの一部にパフプリントとスウェードラバープリントを使用しており、夏コーデにぴったりなウェアとなっている。