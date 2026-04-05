ユニクロ「UT」に『リロ＆スティッチ』が登場！ 心地よいメッセージを施した新作2種
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月6日（月）から、ディズニーキャラクターのかわいらしいアートを施したTシャツコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】フラを踊る2人の後ろ姿が愛らしい！ 新作デザイン一覧
■気分が晴れやかになるデザイン
今回登場するのは、心地よいメッセージとディズニーキャラクターをデザインにつめ込んだ、カジュアルでラフな質感のTシャツコレクション。
新たにラインナップされるのは、『リロ＆スティッチ』の夏のシーンを表現した2種類だ。
ホワイトのTシャツは、背面にフラを踊るリロとスティッチをプリント。ネックまわりには、アクセントになるテキストの刺しゅうを施している。
一方ブルーは、サングラス姿でアイスクリームを味わうスティッチをデザイン。フロントプリントの一部にパフプリントとスウェードラバープリントを使用しており、夏コーデにぴったりなウェアとなっている。
【写真】フラを踊る2人の後ろ姿が愛らしい！ 新作デザイン一覧
■気分が晴れやかになるデザイン
今回登場するのは、心地よいメッセージとディズニーキャラクターをデザインにつめ込んだ、カジュアルでラフな質感のTシャツコレクション。
新たにラインナップされるのは、『リロ＆スティッチ』の夏のシーンを表現した2種類だ。
ホワイトのTシャツは、背面にフラを踊るリロとスティッチをプリント。ネックまわりには、アクセントになるテキストの刺しゅうを施している。
一方ブルーは、サングラス姿でアイスクリームを味わうスティッチをデザイン。フロントプリントの一部にパフプリントとスウェードラバープリントを使用しており、夏コーデにぴったりなウェアとなっている。