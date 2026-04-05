5日の新潟県内は気温が上がり、満開のサクラを楽しむ人たちの姿が見られました。



新潟市中央区の「やすらぎ堤」では、サクラが見ごろを迎え多くの家族連れなどでにぎわいました。5日の最高気温は上越市高田で19.9℃、長岡市で19.7℃、新潟市中央区で15.7℃などとなり、4月中旬から5月上旬並みの暖かさとなりました。



■訪れた人

「きれい、お花見楽しい。」

「ピクニックすごく好きで、子どももすごく好きで来ている。」

「飲み仲間で来て、めちゃくちゃ楽しい。」

「天気がよくて、すごく良かった。」



観桜会が開かれている上越市の高田城址公園も、5日に満開を迎えました。