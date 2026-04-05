◇プロ野球 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)

巨人は逆転勝利で2カード連続の勝ち越しを決定。阿部慎之助監督は、「1つひとつ積み重ねていくだけ。こういう試合をとれたのは大きい」と試合を振り返りました。

試合は0-1の7回、2アウト1、3塁のチャンスで、代打・大城卓三選手が打席へ。すると、DeNA2番手の伊勢大夢投手が投じた3球目、内角のストレートを完璧にとらえ、今季初安打となる逆転の3ラン。試合をひっくり返し、阿部監督も笑顔で大城選手を迎えました。

大城選手の試合を決めた一振りに、阿部監督は「素晴らしい、結果的に大きなホームランだった」と賞賛。さらに、前日4日のDeNA戦で代打出場した際、セカンドゴロでアウトとなりながら、1塁へ気迫のヘッドスライディングをみせた姿に、「出番が少ない中で、昨日のヘッドスライディングを見て、熱いものを感じた」と阿部監督。「良い場面でと思っていってもらいました」と話しました。

今季初先発の井上温大投手の7回1失点。ケガもあり3軍で開幕を迎えた7年目左腕が復活の白星をつかみ、「今日にかけてきてくれたものが伝わりました。次も継続できるように準備してもらいたい」と活躍を称えました。

巨人は2連勝で敵地・広島戦に臨みます。