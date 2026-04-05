プロレスラーのTAKAみちのく（52）が5日、自身のSNSで、4日夜に交通事故に遭ったことを報告した。

自身が代表を務める団体「JTO」の千葉での試合を終えた後にX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。「試合後財布がなくてドタバタ！見つけたと思ったら家の鍵なくてドタバタ！見つけて帰宅しようとしたら がしゃぁーーん！！ 突然車が突っ込んできた」と衝突する2台の乗用車の画像とエアバッグが出てきた運転席からの写真を投稿。

「エアバッグ出るも顔面強打の流血で救急車 マイカーは自走不能に、、なんてこったい、、明日からの移動手段どうしよう」とつづった。

インスタグラムのストーリーズでも「激突された 最悪」「あーあ」と衝突画像や大破した車の画像をアップ。「救急車 完全に交通事故」と自身のショットも公開した。

一夜明けると「無事朝を迎える 食欲もある が、食べたらちょい気持ち悪いな セカンドインパクトに気をつけよう」と投稿。それでもこの日に東京・板橋で行われる同団体の試合に出場すると明かし、「昨夜死にかけたけど本日17時より高島平区民館で試合やります!!当日券あります」とアピールした。