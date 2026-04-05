「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。

破壊力を増した打線が威力を発揮した。六回に２点差を追いつくと、七回には万波が左越えに勝ち越しの５号３ランを放った。チームの開幕９試合連続本塁打は、２００３年以来２３年ぶりで、球団記録に並んだ。

新庄監督は開口一番「ＷＢＣのドミニカのチームに見えてきた」と、メジャーリーガーがそろった強力打線に重ねてニヤリ。「何もすることがない。僕の大好きな小細工作戦、しなくていい（笑）」と満足感をにじませた。

昨季は１２球団トップの１２９本塁打。さらなる打力アップを目指し、チーム全体で意識改革を行ってきた。横尾打撃コーチは「去年のシーズンが終わって、秋のキャンプから一人ずつのミーティングを本当に細かく、打撃をかみ砕いてミーティングできたので、そこはチームとしていい取り組みができているのかなと思います」と、語った。

春季キャンプでは元中日の山崎武司氏を臨時コーチに招き、万波や野村が打撃フォームの修正に取り組んだ。野村、西川は新庄監督の指令でバットも変更。万波は５号、野村は３号と、殻を破りつつある。

新庄監督は好調の万波について、「空振りした時、スイングが遅く見えるじゃないですか。でもしっかりバットの重さ、ヘッドの重さ、下半身から伝わってコンタクト。あれが飛ぶんですよ」と分析。「狙ってんのかな、みんな。何か出そうじゃない？」と笑った。

一発攻勢の要因については「みんなの実力ですよ。練習の成果。横尾コーチ、（キャンプの臨時コーチ）山崎武司さんの影響。その前の（打撃コーチ）八木さんですよ。八木さんが常に『ホームランを狙わないと打てないよ』という指導をしてくれていたのが、ものすごく大きい」と、積み重ねを強調した。

一方で、本塁打の記録更新にはこだわりゼロ。新庄監督は「２００４年、ジャイアンツが３４試合、３５試合？連続で本塁打を打ってます。まだまだ（笑）。２０試合以上あるから。それは抜けないでしょう。一回切って。この話題もういい（笑）。一回切ったらもう大丈夫。タイムリーでいい（笑）」と、うなずいた。