¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤ËÈïÃÆ¡ÄÏ¢Æü¤Î°Á÷µå¤Ç¡Ö³Ê²¼¡×¤ËÏ¢ÇÔ¤ÎàÀïÈÈá¤¬ÎÞ¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë£³¡½£¶¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£°£°ÇÔ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ÎÀÕ¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉáÃÊ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Í¥Þ¥óÊá¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÊá¼ê¤Î¥«¡¼¥¯¤¬Á°Æü£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤òº¸¼ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¿Æ»Ø¤ò¹üÀÞ¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é£±£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Í¥Þ¥ó¤Ï¥«¡¼¥¯¤Î¸òÂå¸å¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ËµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿£¸²ó¤Ë¤Ï»°ËÜ´Ö¤Ç¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ç»°ÎÝ¤Ø¤ÎàÂçË½Åêá¤ÇÁê¼ê¤ÎÁö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Í¥Þ¥ó¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î±äÄ¹£±£°²ó¤ËÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æó»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç°ÕÉ½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬Íð¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀïÈÈ°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤³£²»î¹ç¤ÎÉé¤±¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤éÈþ²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢Â¾¤ËÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¤âÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£Æ±¶É¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë³Ê²¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤Ï¹µ¤¨Êá¼ê¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î£²ÇÔ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Èà¤ÏÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Í¥Þ¥ó¤Ï¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤òÂÔ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤ËÇ÷¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë»¶¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡££µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¸å¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÉé¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£