横浜ＦＭ、昨季から含めて柏に公式戦５戦５敗　数的不利響いて０―３完敗に大島秀夫監督「申し訳ない」前半戦は３勝６敗の９位

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 柏３―０横浜ＦＭ（５日・三協Ｆ柏）

横浜ＦＭは敵地で柏と対戦し、ＤＦキニョーネスの一発退場が響き、０―３で完敗を喫した。

前半１０分頃に横浜ＦＭのＤＦキニョーネスが自陣でボールを奪われ、柏の山内をエリア手前で倒してしまう。この時点ではノーファールだったが、ＶＡＲが介入し、オンフィールドレビューの結果、一発退場処分となった。

これで柏が獲得した直接ＦＫが、今度は横浜ＦＭの選手の手に当たったとし、大橋主審はハンドで柏にＰＫを与える。ここでもＶＡＲが介入したが、今度は判定が変わらず、柏がＰＫを獲得。これをＭＦ小見に冷静に決められて、前半１８分に先制される。

横浜ＦＭは残り７０分近く、１０人での戦いを余儀なくされ、何とか粘り強く守っていたが、後半３４分にＧＫ木村が左足をつってしまい途中交代すると、その直後に柏のＭＦ汰木に追加点を奪われ、立て続けにカウンターからＭＦ仲間に３失点目を決められて完敗。

昨季公式戦４戦４敗だった柏に今季も敗戦を喫し、大島秀夫監督は「アウェーに多くのサポーターの方が駆けつけてくれたんですけど、０―３という結果になってしまい申し訳ないと思います。やろうとしていたことをまずはやろうとしていた中での退場。残り８０分強、１０人で戦うのは難しい状況でありましたけど、選手は粘り強く、集中して、勇敢に戦ってくれた」と振り返った。

途中交代した木村凌については「足がつって、これ以上続けられないということでした」と説明。大事には至らない様子ではあるが、チームとしては前半戦の９試合を終えて、３勝６敗で９位と昨季に続いて苦しい状況が続く。

前半戦について、指揮官は「新しいチャレンジを取り入れようというところでスタートして、出だしも３連敗スタートではありますが、出てきた課題と修正を繰り返して、少しずつ形になってきたと感じでいたと同時に、やっぱりもっと勝ち星を重ねていくには、よりもっと精度というか、例えば今日もあの状況でもラスト１０分のところでしっかり守りきるチーム力とか、たくましさはもう少し全員でつけていって、後半戦は勝ち星を積み重ねられるようにしたい」と話した。