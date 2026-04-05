ＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」内の「名探偵津田」での演技力で話題を呼んだ女優・森山未唯が５日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）にゲスト出演。大の巨人ファンであることを明かした。

この日、幼少期から足繁く球場に通ってきた生粋のＧ党であることが紹介されると「今日はちょっと…」と、その場で立ち上がった森山。この日、ゲスト出演した元巨人監督・高橋由伸さんの背番号２４のユニホームの背中と高橋さんのタオルを披露した。

「私物で〜す！」と明かしたところで高橋さん本人も「本当に！？」とニッコリ。ＭＣの「麒麟」川島明に「楽屋に置いてあったんじゃないの？」と聞かれると「違います！ 家から持ってきました！」ときっぱり。

この熱烈ファンぶりに高橋さんも「うれしい。もう辞めて（引退して）１１年経つのにね。それでも、こうやって持ってくれてるのはうれしいですね」と笑顔。

川島に「ジャイアンツの試合はどのくらい見てきたの？」と聞かれた森山は「特に学生の時とかは月１で観戦して。２軍球場も行ったり。それぐらい結構好きです」と明かしていた。