「ガンダム」富野由悠季と「人工衛星」八坂哲雄が初の対談

『機動戦士ガンダム』や現在上映中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、『Ｇのレコンギスタ』などの原作者であり、アニメーションの世界から壮大な理想を描き続けてきたアニメーション映画監督の富野由悠季氏。

宇宙という最先端分野で、ロケット・人工衛星の研究と事業の両面から現実を切り拓いてきた、株式会社QPS研究所の創業者で、九州大学名誉教授の八坂哲雄氏。

九州経済産業局が福岡県で主催したフォーラム「九州から拓く宇宙産業の未来～宇宙世紀に学ぶ創造～」で、宇宙に対して「物語」と「技術」からアプローチしてきた2人の巨匠の対談が実現した。

モデレーターを務めたのは、自身もガンダムに思い入れがあり、宇宙ビジネスに知見を持つ三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの山本雄一朗氏。

「ガンダムで描かれた技術は実現するのか」「宇宙の現実」「人類は宇宙に住めるのか」「AIとの関係」などなど、対談は様々なテーマに及び、濃いトークが繰り広げられた。熱気に包まれた会場の雰囲気を対談記事としてまとめた。

（この記事は【１】・【２】・【３】の１。フォーラムでの対談のエッセンスを凝縮し編集を加えたものです）

富野監督 宇宙との接点は幼少期

九州は、全国の中で、人口や名目域内総生産（ＧDP）、小売業の年間販売額など、様々な指標が全国の1割ほどで「1割経済」とも呼ばれる。その中で、どうやって社会や世界に貢献し、九州が成長できるかがキーワードになっている。

鹿児島県にロケット射場、大分空港が宇宙港に選定されているほか、各地に研究拠点や民間事業者もあり、先進的な地域だ。対談は宇宙をキーワードに始まった。

山本：きょうはテーマ1「アイデアを現実にする力」、テーマ2「革新とニュータイプ」というところを対談いただきます。これ以外は何も決まっていません。一体どんなお話が飛び出すのか私もドキドキして壇上におります。

ではまず富野監督から、幼少期からあったという宇宙との接点について教えてください。

会場のモニターには、宇宙服のようなものを着た人物のモノクロ写真、そしてロケットの絵２枚が映し出された。絵は富野監督が子どものころに描いたものだ。

富野：このとても恥ずかしい絵は、僕が中学1年か小学校6年の時に、少年雑誌のグラビアにあった絵を真似しただけのものです。僕自身の描ける絵っていうのはこんなもので、現在まで向上していません。そういう者でアニメの仕事をやっています。

この真ん中にある絵はフォン・ブラウンというロケット開発者が、月まで行く計画を考えた時の宇宙船で、ムーンシップと言われているものでした。

右側の絵は3段式ロケットです。この3段式のアイデアを小学校5年の時に初めて知ってびっくり仰天したんです。1段目、2段目、3段目と切り離して、一番上のロケットだけが月に行く。倍々で速度が上がっていくアイデアをすごいなと思ったんです。

一番左には宇宙服みたいな写真があります。これはゼロ戦パイロットが高度１万メートルでも苦しくないようにするための与圧服です。戦時中、父の勤務先に発注があって作られた試作品で、僕は生まれた時からこの写真を見ていました。

それで中学3年の時に、アメリカが作ったSF映画「月世界征服」というのを見ました。カラー映像でリアルな月面を作って、3色の宇宙服を見た時に、戦争でアメリカに負けて、宇宙服競争でもやっぱりアメリカに負けたんだって感じた。そんな記憶を持っています。

そんなことで、宇宙服や宇宙旅行とか宇宙に対する関心を持つようになりました。

八坂氏「人工衛星は嫌い、やるつもりはなかった」

八坂名誉教授がファウンダー（創業者）のQPS研究所は、2025年に創業20周年を迎えた。北部九州を中心とした全国25社以上のパートナー企業と共に、世界トップレベルの小型SAR衛星「QPS-SAR」を開発・製造・運用している。

SAR衛星は電波を使用し、昼夜や天候を問わず地表を観測でき、そのデータは、災害や安全保障、インフラ監視などに活用されている。

QPS研究所は2030年に36機のQPS-SARコンステレーションを構築し、地球のほぼどこでも準リアルタイムに観測することを目指している。

八坂名誉教授の原点は、ロケットの開発だった。

八坂：この写真は、若いころの私が写っています。1970年ごろに鹿児島県の内之浦の宇宙空間観測所で撮られたものです。ロケットの整備室前で、射点までの距離が30メートルくらい。そういうところでよく打ち上げを眺めていました。

富野監督には、「ロケットが上がってるだけで喜んでたらダメだ」と叱られるんだけど、私たちはもうそれだけで十分というか、ロケットが打ち上って、100キロを超える高度に達しただけですごく喜んだことが思い出されます。

当時から今を考えると、もう本当に隔世の感があります。この写真が撮られた頃はまだ人工衛星は上がっていなかった。1970年2月に日本で初めて、この鹿児島県内之浦から「おおすみ」という衛星が打ち上げられました。

富野：先生がロケットをお始めになった頃というのは、ロケットが打ち上がっていくのを見るだけで気が済んでる宇宙開発研究者がいっぱいいたんです。

上だけ見てると、地球のことは何も考えなくなってしまうような人たちの集まりになってしまう。地球を見ましょうねということが大事なんです。

八坂先生は、人工衛星を作って地球を観測する、観察するというところに落ち着いて、活躍してらっしゃるので、やはり日本人にこういう人がいてくれて嬉しかったと思っています。

八坂：大変ありがたいんですけど、私、実はそういうことをやるつもりはなかったんです。人工衛星の開発をやれやれって言われて。実は今も好きではない（笑）

『Ｇのレコンギスタ』宇宙エレベーターのスケール感覚「8万キロ、144の駅」

山本：テーマ1つ目に入ります。お二人ともすさまじいアイデアを現実に持ってこられた方々です。富野監督は、様々な作品にメッセージを込めて作っている。ですが、作品の世界を作っていくプロセスを知ってる人は意外と少ないのかなと思っています。そのプロセスを掘り下げながら、「アイディアを現実にする力」について考えていきます。

会場の画面には、『Ｇのレコンギスタ』の冒頭で登場する宇宙エレベーター（軌道エレベーター）が紹介された。

地上と宇宙をつなぐ３本のワイヤーに沿って、「クラウン」と呼ばれる乗り物が往復する。クラウンの全長は約60ｍ。客室を備えたものや、劇中で「モビルスーツ」と呼ばれる人型兵器を運搬するものもある。

宇宙エレベーターは、地上から8万キロの高さがあり、途中には「ナット」と呼ばれる駅のような施設が144か所ある。

富野：『Ｇのレコンギスタ』の宇宙エレベーターは連結式になっていて、映像のものは6両編成です。途中にあるナットは、人工衛星みたいなもので、これが宇宙エレベーターの駅になっています。大体500キロに1つずつあります。

時速500キロで移動する宇宙エレベーターを使うと、地球から8万キロ先の終点まで行くのに1週間かかるんです。

1週間の間に何もないのはつまんないだろうから駅が必要。そうすると東京から名古屋、大阪ぐらいまでの距離で1駅というふうに考えていきましたので、とんでもない数がある。駅になる人工衛星は、直径1300メートルのリング状になっています。

『Ｇのレコンギスタ』の舞台は、資源が枯渇した地球だ。主なエネルギーは、宇宙で製造される「フォトン・バッテリー」で、資源とともに宇宙エレベーターで地球に運搬されている。この宇宙エレベーターは「キャピタル・タワー」と呼ばれ、神聖なものとされている。

富野：宇宙から資源を運搬するなら、やはり物流を成立させるシステムがなくちゃいけない、鉄道がなければいけないということで、この宇宙エレベーターレベルのものがなければいけないんじゃないのかと思いました。

今はロケットしかないからしょうがなく人間を乗せるんだけれども、危険だから本当に限られた人しか乗せられない。そういうものを乗り物とは言いません。乗り物というのは、電車みたいに毎日毎日走って、何百人もの人を平気で運べるのが乗り物なんです。

それからもっと重要なのは、もし1時間ごとにロケットを飛ばすようなことが起こったら、膨大な燃料も採掘しなければいけない。地球がたちまち人類が使えないものになってしまう。

それで『Ｇのレコンギスタ』という作品は、人類が一度絶滅しかけた寸前まで行って、新しい歴史を開いた時期なんだというふうにして、極めて革新的な技術が発明された後。だから宇宙エレベーターがあるんだという設定です。

映像では、雷が近くで光っていますが、宇宙エレベーターを動かす電力は、雷の電力を吸収するシステムも持たせてあることを表現したいので、ああいう絵を作っています。なんとなく使っていません。

宇宙を高速で漂流するデブリ（宇宙ごみ）が衝突しても修理ができるように、単線ではなく複々線になっています。

そこまで考えて『Ｇのレコンギスタ』では、宇宙エレベーターを使っています。

駅になる巨大な人工衛星は、外側にいろんな模様が描いてありますが、これはアニメだからできたんです。白じゃないと太陽光を吸収して、中がものすごく熱くなる。だから熱を避けられる塗料も含めた新たな技術があると設定しました。

そこまで考えた時に、「人工衛星にいろんな模様を描け」ということを僕が指令しました。なぜ指令したかというと、模様の描き方によって地方色がでるというふうにしたんです。ですから実を言うと144個ある人工衛星によって模様が全部違います。

アフリカ系とかヨーロッパ系とか北欧系とかいうふうにして、それぞれが住む巨大な人工衛星には、すでに地方色があるというところまで想定した物語にしています。

というような話ができるのが『Ｇのレコンギスタ』という作品なんですが、見た人たちはそういうことは一切思いつかないで、何一つ感動してくれませんでした。そういう経験を持っています。

「2026年は伊達じゃない」

山本：皆さんこの黄色だったり色にときめきながらぜひ『Ｇのレコンギスタ』を見なおしましょう。このレベルを実現できる素材とか、こういうリアリティというのはどうやって獲得をされていくものなんですか？

富野：僕の場合にはガンダムを40年近くやり続けたおかげで、このくらいの規模を想像することができました。やっぱりアイデアの積み重ねということが絶対的に必要なんです。なんとなくは作れないんです。

現実の世界で言うと、ライト兄弟が飛行機を作ったぐらいまでは、思いつきの一発勝負で具体的に実現ができています。

けれども、今の21世紀から22世紀、23世紀にかけての話は、この『Ｇのレコンギスタ』が示している通りです。かなり多角的な物事を考えるということをしていかないと、次の発想というのは生まれてこないんじゃないのかなと思っています。

そういう意味ではとても厳しい時代になっていることも事実です。

だけどこれが、人類が伊達じゃない歴史というものを積み重ねてきたからで、その次のステップに行くためには、やっぱりこのレベルで多角的に考え抜かないと、新しいものは浮かんでこないんじゃないのかと思うからです。

そのくらい厳しい時代になっているというのは、これから子どもたちには少し想像してほしいんです。ただ単純に好きなだけでできるものというのは、あんまりないんですよ？

アニメや漫画で言うと「ワンピース」を見れば分かる話で、「ワンピース」の後はなかなか作れないと思います。

山本：新しく感じられるものを作りだすのはプロの目から見ても難しいということですね。技術者という観点から、八坂先生は『Ｇのレコンギスタ』の宇宙エレベーターを見て感じたことはありますか？

宇宙エレベーターの作り方 10メートルの木綿糸でやってみたら…宇宙技術から考えるポイント

八坂：私もこのスペースエレベーターというのは理論的な面から検討したことがあります。どうやって作るかというのが、私にとっては非常に大きな興味です。

静止軌道の約3万6000キロまで衛星を持っていって、そこから紐を上下に伸ばす。どんどん伸ばすと最終的には地球上に達するというわけですよね。そこでアンカーを打つと。

そもそも軌道エレベーターは、「地球の重力」と「自転の遠心力」が釣り合う静止軌道に重心を保つ必要があるんです。

ところが、計算してみたら静止軌道から紐を下ろしていくとどんどん動き始めるんですよね。重力は「距離の二乗分の1」というファクターで決まってくるものですから。

重力は地球に近いほど「距離の二乗に反比例して」強くなりますし、逆に遠心力は外側に行くほど「距離に比例して」強くなる。こういう非線形の動作があるんです。

だから、静止軌道上に衛星を置いて、単純に上下に同じ長さのケーブルを伸ばしていくと、地球側の重力に引っ張られる力が勝ってしまって、全体が落下しちゃうんですよ。

スペースエレベーターの話になると、一般に「高度約3.6万キロの静止軌道からワイヤーを伸ばしていく」というふうに言いますけど、それは間違いであって、もう少し高い高度から伸ばさなきゃいけない。

遠心力が強くかかるもっと高い高度から伸ばすか、上へ伸ばすケーブルを重くするか長くする必要があるんです。

でもこれすごく面白いですよ。富野監督の宇宙エレベーターは、8万キロだから理にかなっているんです。これができたらいいなというふうに思いながら見ました。

富野：僕はそういう数理的なことは一切知識がない人間です。が、実際にモデルを考えてやってみた時に、一番初めにケーブルを伸ばすということは、静止衛星軌道から下ろすんだというところまで分かった。それで試したことがあるんです。

10メートルぐらいの木綿糸を3本張ってみて、さてきちんと張れるのかなということをやったんです。そしたら、宇宙から地球にケーブルを伸ばすのは、絶対に不可能だと分かっちゃったんです。

どういうことかというと、静止軌道にある人工衛星は「静止してる」とは言うんだけど、これは地球のある1点から見て静止しているように見えるだけで、実際は地球の自転に追従してるんです。地球という惑星の運動に対してケーブルが追従できるのか。

それからもっと問題なのは、ケーブルという質量があるものを細くしてピーンと張っていられるわけがない。静止衛星軌道3万6千キロまでの長さに対してケーブルというのがどれだけ歪むのか。

ですからこういう映像を見て、「これどうやっているんだろう、絶対におかしいぞ」ということを見抜いてほしいと作ったのがこの『Ｇのレコンギスタ』の宇宙エレベーターなんです。

ただ、ここの映像を作って初めて見せられた時に、僕個人的にはものすごく感動しました。どういうふうに感動したかというと、宇宙に行くものがロケットのように弧を描かないで、直線で移動しているかもしれないという快感は、これはどうしようもないくらい気持ちがいいんですよね。

宇宙エレベーター「いくらでできる？」 『Ｇのレコンギスタ』に込めた問題とメッセージ

八坂：私の見解を言いますと、宇宙で糸はピンと張ります。ただし糸には必ず癖がありますから、そいつが出てくる。その「ピンと張ろうとする力」とその「癖の力」がどっちが強いかで決まるんであって、基本的にはどんどん伸ばしていけば、どんどん張力というのが増えてきます。

富野：だけどその張力の問題が、さっきちらっと言った通りケーブルにも質量があるんですよ。この質量がつまり1キロ、2キロ、10キロ、20キロ‥となった時のオーダーなんです。それに耐えられるケーブルってできるんですか。

八坂：それが一番の問題で、材料の問題です。カーボンナノチューブというのが出てきて、あれだったらできるなというのが証明されてきたわけですね。

富野：いま素材の話とか、ケーブルの長さとか、宇宙エレベーターを現実にするための話を一生懸命していますが、何よりもこういう話をするための素材として『Ｇのレコンギスタ』を作りました。

連結式のゴンドラのアイデアというのも、それまでに宇宙エレベーターを考えている人たちは誰も考えてなかったんです。

だから、こういうことも含めてアイデアとして提供したんだから、「そろそろあなた方が物を考えてくださいよ」というのを若者たちへのメッセージとして、作ったということなんです。

山本：作品がかっこいいとか、宇宙に簡単に行けていいなとただ見ているだけじゃダメということだと分かりました。宇宙の専門家でいらっしゃる八坂先生からしてもロケットを飛ばさないで宇宙に行ける魅力というのはあるものですか？

八坂：ロケットを飛ばさないでやるというのは1つの理想形ですね。だけども、それを本当にやるためにはいろいろ問題が出てくる。実現するには一体どういう障害があるかということをちゃんと考えていかなきゃいけないんです。

私はエレベーターまで行かなくても、宇宙から紐を伸ばすっていうのは好きなんです。

人工衛星の軌道を変えたり姿勢制御に使ったりするケーブルを「テザー」と言うんですけど、これが大好きです。これは宇宙でしかできないんです。地上でやろうと思ったら絶対にできない。そういうことをやるのが宇宙に行く面白みだと。少なくとも私にとっての面白みです。

富野：そういう意味で言うと、まさに子どもの一番好奇心が強いころに、こういうことを面白いと思ってくれる子どもたちがいっぱいでてきてほしい。

先生の世代が突破できなかった現実的な問題というのもあるわけですよ。それを突破していってくれるんだろう、突破するように頑張ってほしいなというのが、アニメ屋からのメッセージです。

ガンダムファンはさっきのケーブルの問題みたいなものを理解するという回路が一切ありません。でも、これはある意味世代論で、やむを得ないことであるということも僕自身わかるようになってきました。

『Ｇのレコンギスタ』では、問題点をたくさん挙げていますが、それを鵜呑みにしないで「え？何がおかしいんだ？」と考えてくれる子が、次の時代を作ってくれる子だというふうに思っています。

山本：疑問を感じながら見てほしいというイメージですね。

八坂：1つこのテーマで申し上げておきたいのが、アメリカでNASAと宇宙エレベーターの実現可能性について共同研究をして、“スペースエレベーターの伝道師”と言われるブラッドリー・C・エドワーズ博士という人がいます。

彼と話をしたときに、宇宙エレベーターを作るのは日本じゃないかと言うんですね。なんで日本だ？と聞いたら、「新幹線を作っただろう」って（笑）

「新幹線の2倍か3倍の金があればできるんだよ」って彼が言うんです。私がいくら計算してもそんなコストでできるわけはないんです。

いったいいくらかかるか、いまだに決定的な数字はありません。おそらく最近では6兆円ぐらいかかるという話なんですけど、これもやっぱりまだ怪しい。それじゃ持たないと思ってます。これからの問題点の1つですね。

▼続きはこちら…

【関連記事】

▼

・