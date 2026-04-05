【NASCAR】第7戦 クックアウト400（マーティンズビル・スピードウェイ／日本時間3月30日）

【映像】予想外の珍光景（実際の様子）

全米屈指の人気を誇るレースで、イエローコーションの発出タイミングに対し、ファンが騒然とする珍しい一幕があった。

NASCAR（ナスカー）の第7戦。全400周で争われるレースの300周目、タイ・ディロンが乗る10号車が、突如スローダウンしていった。そのままディロンはピットへ入りたかったようだが、コース外側にいたためにピットへ入れず、フロントまわりから白煙と炎を上げながら、さらに1周回ることになる。

最終的に10号車はピットロードへ入ることができたものの、この様子を見ていた解説の桃田健史氏は、「イエロー出しませんね。あれだけ外側スローで走ってても出さないんですね」と、オフィシャルの判定に釈然としない様子であった。

このシーンに対し、視聴者からは、「ブレーキ燃えてんじゃん」「燃えてるー！？」「デブリバラまいてたけど出ないのか」などのコメントが挙げられていたが、これくらいではイエローコーションを出さないという、NASCARのタフさが強調されることとなった。

原因はブレーキトラブルだったようで、応急処理をしてピットを後にしたディロンだったが、この時点で最下位となってしまう。そんな状況下で、今度は311周目にイエローコーションが発出された。コース上にはクラッシュしたマシンも見られず、ファンも放送席も困惑していたが、画面にコース上の落とし物が大きく映し出される。

それは小さな鉄塊で、解説の増田隆生アナが「デブリ（マシンの破片）ですね！」と言う。つまり10号車から落とされたパーツで、これを撤去するためにコーションが発出されたようだ。解説の桃田健史氏は「燃えて落っこちたんじゃないかな。ローターですよ、ブレーキのローター」と言及。しかも、そのデブリをマーシャルがスコップで拾いピックアップに撤収していく様子が捉えられた。

意外な展開でコーションが発出された状況を観た視聴者は、「何のコーション？」「最速のフラグ回収」「謎イエロー」などのコメントを寄せており、NASCARの予測できない展開にざわつきつつもエンタメとして楽しむ様子が読み取れた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）