2部サウサンプトンに敗れて3冠消滅…アーセナル指揮官アルテタ「選手を責めるつもりはない」
FAカップ準々決勝が4日に開催され、アーセナルはサウサンプトン(2部)に1-2で敗れた。これで3冠の可能性が消滅。ミケル・アルテタ監督のコメントをイギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。
アーセナルにとっては、先月22日にカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後の最初のゲーム。この一戦でも精彩を欠き、また1つタイトルを逃した。
アルテタ監督は試合後、選手たちを擁護しつつ、今季の成功のために自分自身を見つめ直すよう求めている。
「私は選手たちを愛している。この9か月間、彼らがやってきたことを誇りに思う。ここで負けたからといって、彼らを責めるつもりはない。彼らは体を酷使してきた。中には今日ここに来る必要すらなかった選手もいる。これまで以上に彼らを守りたい」
「もし誰かが責任を取らなければならないとしたら、それは私だ。これから最高の時期が待っている。通常、シーズンにはこういう瞬間が2、3回あるが、今回はその最初の困難な局面だ。立ち上がり、自分たちの価値を示そう」
「欠場している選手や問題を抱えている選手について言い訳はしない。自分たちを鏡に映して見つめ、現状を受け入れ、それに抗い、明確なビジョンを持って前に進もう」
アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でベスト8に進出。プレミアリーグでは2位シティに暫定9ポイント差をつけ、首位を快走している。
アルテタ監督は今後に向け、「我々の選手を信頼し、自分たちのやり方を信じる。そして試合ごとに求められる小さな修正を加えながら、それを継続していく」と語った。
アーセナルにとっては、先月22日にカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後の最初のゲーム。この一戦でも精彩を欠き、また1つタイトルを逃した。
アルテタ監督は試合後、選手たちを擁護しつつ、今季の成功のために自分自身を見つめ直すよう求めている。
「もし誰かが責任を取らなければならないとしたら、それは私だ。これから最高の時期が待っている。通常、シーズンにはこういう瞬間が2、3回あるが、今回はその最初の困難な局面だ。立ち上がり、自分たちの価値を示そう」
「欠場している選手や問題を抱えている選手について言い訳はしない。自分たちを鏡に映して見つめ、現状を受け入れ、それに抗い、明確なビジョンを持って前に進もう」
アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でベスト8に進出。プレミアリーグでは2位シティに暫定9ポイント差をつけ、首位を快走している。
アルテタ監督は今後に向け、「我々の選手を信頼し、自分たちのやり方を信じる。そして試合ごとに求められる小さな修正を加えながら、それを継続していく」と語った。