テレビ朝日系オシドラサタデー公式Instagramでは、4月4日からスタートしたSnow Man・宮舘涼太の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第1話に登場するシーンについて、宮舘が自ら解説する動画を公開した。

【動画】宮舘涼太「おお！ここですね」撮影の裏側を語る

■宮舘涼太初主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』を自ら解説

オシドラサタデー公式Instagramでは、「第1話の感想たくさんありがとうございます」と絵文字を添えて感謝を伝え、「そこで皆さまにこんな企画動画をお届け」と宮舘の動画を公開した。

この日の宮舘は、深い群青色のスーツ姿で登場。パリッとした白いシャツが眩しく、胸元には桜色のネクタイとポケットチーフを合わせた春らしいスーツスタイル。

テキストでは、「【エータがくるみについていくシーン】を宮舘涼太さんにアフレコ解説！」と綴り、「告知映像でも印象的なシーンでしたよね」「『アドリブ？』『エータがカクカクしている』など撮影の裏側から感想までお聞きしました」と紹介。

時沢エータ役を演じる宮舘が、神尾くるみ役を演じる臼田あさ美との場面について、映像を見ながら自ら解説するという。

映像を見る前に、宮舘は「一話のエータがくるみさんについてくるシーンを初めて見たいと思います」と語り、「どうしようかな」と絶妙な間をあけながら、「いきますか。じゃあ、スタート」と映像を再生。

映像見ながら、「おお！ここですね」「ついていっていますよ」と実況。映像を見終わると「ここ結構、朝早かった気がするんですよね」と撮影の裏側を語り始めたほか、臼田がアドリブを交えていたことも告白。第1話を既に見た人も、解説を聞いてから見ることでさらに楽しめそうだ。

この投稿には、「あれはアドリブだったんですね」「ナイスコンビ」「エータ最高に可愛かった」「アドリブもすごいし、それに応える宮舘くんもすごい」「愛されキャラになっていく予感」など、視聴したフォロワーから様々なコメントが寄せられていた。

■動画：宮舘涼太「ここですね」撮影の裏側を語る