

――――――――――――――――――― 4月 6日 (月) ――

◆国内経済

・3月輸入車販売 (10:30)

・3月車名別新車販売 (11:00)

・4月日銀地域経済報告・さくらリポート

・社民党首選再投票の開票

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、英国、香港、台湾、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場

★米国3月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国によるイランのエネルギー施設攻撃停止の期限 (日本時間7日9:00）)

◆新規上場、市場変更 など

★システムエグゼ <548A> ：東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 4月 7日 (火) ――

◆国内経済

★2月全世帯家計調査 (8:30)

★2月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・香港市場休場

・ドイツ3月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・米国2月耐久財受注 (21:30)

・米国2月消費者信用残高 (8日4:00)

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]リーバイ・ストラウス

◆新規上場、市場変更 など

★ヒトトヒトホールディングス <549A> ：東証Ｓ上場

〇ネットイヤーグループ <3622> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇駅探 <3646> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 4月 8日 (水) ――

◆国内経済

・2月毎月勤労統計 (8:30)

・2月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ2月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏2月小売売上高 (18:00)

・ユーロ圏2月生産者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事録 (3月17日～18日開催分、9日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・インド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]デルタ・エア・ラインズ



――――――――――――――――――― 4月 9日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月都心オフィス空室率 (11:00)

・3月消費動向調査 (14:00)

・3月工作機械受注 (15:00)

・本屋大賞発表

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・ドイツ2月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ2月貿易収支 (15:00)

・米国10-12月期GDP[確報値] (21:30)

★米国2月個人所得 (21:30)

★米国2月個人消費支出 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国2月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国2月卸売売上高 (23:00)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★ソフトテックス <550A> ：東証Ｓ・名証Ｍ上場

〇城南進学研究社 <4720> [東証Ｓ]：札証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 4月10日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・3月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国3月消費者物価指数 (10:30)

★中国3月生産者物価指数 (10:30)

・ドイツ3月消費者物価指数[確報値] (15:00)

★米国3月消費者物価指数 (21:30)

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・米国2月製造業新規受注 (23:00)

・米国2月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国3月月次財政収支 (11日3:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・パレスチナ自治区ガザの停戦発効から半年



――――――――――――――――――― 4月11日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・令和8年度 (2026年度) 本予算の自然成立期限

・危険業務従事者叙勲発表



――――――――――――――――――― 4月12日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・自民党大会

◆国際経済ｅｔｃ

・ペルー総選挙

・ハンガリー総選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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