球の「ITTF男女ワールドカップ」は5日、マカオで男子シングルス決勝が行われる。世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）は同1位の王楚欽（中国）と対戦する。

今大会で強豪を次々に破り決勝進出を果たした松島。男子では日本史上初の金メダルをかけ、世界王者・王楚欽に挑む。

■女子では16年に平野が戴冠

松島は今大会、ステージ1で連勝して決勝トーナメント進出を決めると、ラウンド16以降は強豪相手に圧巻の強さを見せた。

1回戦では世界10位の張禹珍（韓国）に第1ゲームを奪われたものの、第2ゲーム以降に主導権を握り逆転勝利。さらに、準々決勝では同2位で2024年パリ五輪シングルス銀メダリストのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）に4－0でストレート勝ちを収め、自身初のメダルを確定させた。

続く準決勝では世界7位でTリーグ・木下マイスター東京の同僚である林繇儒（台湾）と対戦。過去0勝6敗と苦戦していた相手に対し、粘り強く戦いフルゲームの末に勝利した。日本男子では2019年の張本智和（トヨタ自動車）以来となる決勝進出を果たした。

決勝で対戦する王楚欽は世界ランキング1位に君臨する最強サウスポー。サービスからの多彩な組み立てと攻撃力を武器に、回り込んで放つ強烈なフォアハンドは大きな脅威となる。

一方で松島も近年は王楚欽と激闘を繰り広げており、過去戦績は2勝4敗。昨年のアジア選手権（団体戦）準決勝では3－2で初勝利を挙げ、さらに直近では3月の「WTTチャンピオンズ重慶」準々決勝でも4－2で勝利している。好調を維持する18歳が、世界王者を相手に再び存在感を示せるか。

なお、男子では2019年大会の張本智の銀メダルが最高成績で、金メダル獲得となれば史上初の快挙。女子を含めても16年の平野美宇（木下グループ）以来2人目となる。松島が日本卓球界の歴史に名を刻めるか注目が集まる。

パリ五輪銀のモーレゴード、台湾のエース林繇儒と強豪を連破して決勝進出を果たした松島。世界1位・王楚欽との“日中サウスポー対決”を制し、金メダルをつかめるか。