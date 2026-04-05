6チームが出揃う！ 東京GBと広島THのチャンピオンシップ進出が決定

東京グレートベアーズと広島サンダーズが大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。

4日（土）と5日（日）に行われたSVリーグ男子第20節にて、東京GBはジェイテクトSTINGS愛知を、広島THはサントリーサンバーズ大阪を相手に2連敗し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を19勝21敗としていた。

しかし、この2チームを追いかける7位の日本製鉄堺ブレイザーズが、同日に行われたウルフドッグス名古屋戦で連敗を喫したことで、東京GBと広島THのCS進出が決まった。

昨シーズンの東京GBはRSを5位で終え、クラブ初のCS進出を決めた。しかし、クォーターファイナルでSTINGS愛知に敗れ、年間最終順位は5位となっていた。

一方の広島THはRS6位でCSに進出するも、WD名古屋とのクォーターファイナルで敗戦し、年間最終順位は6位となった。雪辱を果たしたい今シーズンは両チームともに負けが先行しているものの、CS出場権を掴み取った。

10チーム中上位6チームが進出するCS。今回の結果をもってサントリーサンバーズ大阪、大阪ブルテオン、STINGS愛知、WD名古屋、東京GB、広島THらCS進出の6チームが出揃った。なお、サントリーと大阪ＢについてはRS2位以上を確定させており、RSの上位2クラブが得られるセミファイナルのホームゲーム開催権を獲得。さらに、STINGS愛知はRS4位以上を確定し、RS3位と4位のクラブが得られるクォーターファイナルのホームゲーム開催権を獲得している。

クォーターファイナルのホームゲーム開催権は残り1枠。現在4位のWD名古屋だけでなく、東京GBと広島THにも可能性は残されているため、残り4試合で何とか勝利を挙げたいところだ。