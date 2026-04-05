櫻坂46メンバー、リラックマ＆コリラックマと共演 「かわいい」が飛び交う光景に
アイドルグループ・櫻坂46が、このほど開催された『AnimeJapan 2026』（3月28日・29日、東京ビッグサイト）のアンバサダーを務め、アニプレックスステージでは、アニメ『リラックマ』〜ごゆるりAJスペシャルステージ〜に登場した。
【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞
松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青、そして”リラックマの大ファン”だという中嶋優月がステージに登壇。
進行を務める中嶋とメンバーの「リラックマー！コリラックマー！」の呼び声に応じて、ステージにリラックマとコリラックマが登場すると、会場とステージ上から「かわいい」が飛び交った。
アニメ『リラックマ』は、4月4日よりTBSで放送開始（毎週土曜 前9：25）。
中嶋は「私とリラックマは同い年なんです。23年も愛されているキャラクターがテレビアニメ化ということで、また、たくさんファンが増えるんじゃないかと思っています。ここまでキャラクターを愛してくださった方も、4月から日々の楽しみが増えると思います。よろしくお願いします！」と呼びかけた。
【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞
松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青、そして”リラックマの大ファン”だという中嶋優月がステージに登壇。
アニメ『リラックマ』は、4月4日よりTBSで放送開始（毎週土曜 前9：25）。
中嶋は「私とリラックマは同い年なんです。23年も愛されているキャラクターがテレビアニメ化ということで、また、たくさんファンが増えるんじゃないかと思っています。ここまでキャラクターを愛してくださった方も、4月から日々の楽しみが増えると思います。よろしくお願いします！」と呼びかけた。