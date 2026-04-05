IVE（アイヴ）が、5月27日にリリースする日本での4枚目アルバム「LUCID DREAM」の収録曲「Fashion」を3日、先行公開した。

韓国公営放送KBSは5日「Fashionは、新しい日常と新しい自分に向き合うために1歩踏み出すメッセージを込めた曲。IVE特有のポジティブなエネルギーを基盤に、雰囲気を転換させる低いトーンから軽快さを加えるしっかりした高音まで、メンバーの多彩なボーカルが融合し、楽曲の完成度を高めた」と報じた。

同曲は先月30から日本のテレビやデジタル広告などで展開されたAppleのApp Storeキャンペーンソングとしても使用されている。

KBSは「今回のアルバムには、国内外で長期ヒットを記録し昨年、年間チャートにランクインした3枚目ミニアルバム『IVE EMPATHY』の先行公開ダブルタイトル曲『REBEL HEART』とダブルタイトル曲『ATTITUDE』、収録曲『Thank U』の日本語バージョンが収録されている。先行公開で独自のコンセプトと音楽的カラーを予告したことから、今回の新作への期待感はさらに高まっている」と期待した。

IVEは22年に日本で正式デビューし、着実に成果を上げ続けている。18日から日間、京セラドーム大阪で、第2回ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催する。