Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡³¹¤ÇÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë°Õ³°¤ÊàÈÖÁÈÌ¾áÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬£µÆü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÈÖÁÈÌ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¥²¥¹¥È¤Î¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÇÁ´°÷¤ÇÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñº££Ô£ö£å£ò¤È¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤À¤±¸«¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÈÖÁÈÎ¥¤ì¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤äÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¸å¤«¤é¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡É¾ÏÀ²È¤Î¸ÅÃ«·Ð¹Õ»á¤â¡ÖÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤È¤«¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ç¤·¤ç¡£Éô²°¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½¬´·¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡£Æ»¤Ê¤ó¤«¤ÇÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢È¾Ê¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢È¾Ê¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡£¤À¤¤¤¿¤¤È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤ä¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤â¡Ø¡û¡û¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¢¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤Í¡£¤¢¤ì¤«¡¢¤¢¤ì¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤·¤í¤«¤é¡Ö¿¼Ìë¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¿¼Ìë¤ÎÊý¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¡££Ô£ö£å£ò¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤«¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤ä¤·¤í¤«¤é¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê·Ñ¤®Î¹¡á¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¡ª¡¡¤¢¤ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£