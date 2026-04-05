◆ラグビー リーグワン第１４節 神戸 ４０―１９ ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）

初のプレーオフ（ＰＯ）進出を目指すＢＲ東京は、昨季３位の神戸に１９―４０で黒星。勝ち点３６の５位で、上位６チームによるＰＯ進出圏内としているが６敗目（８勝）に、主将のＳＨ、ＴＪペレナラは「神戸は一度動き出すと難しいチーム。神戸らしく、いいスタートを切ってきた。トップチームにこういうスタートを切っていては、勝てない」と振り返った。

前半２分、相手にラインブレークされてＮＯ８ソロモネ・フナキに先制トライを献上すると、３連続失点。０―２１の同２６分にフランカー松橋周平のトライなど、前半３トライを挙げたが、相手ペースで１９―３５のビハインドで折り返した。後半は敵陣でのプレーが長かったものの、スコアに結びつけられず。ペレナラは「相手に簡単に（スコアを）実行させてしまった。相手はレッドゾーンでのディフェンスがよかったし、そうして生き残っていたけど自分たちは１、２フェーズで取らせてしまったので。そこの差かな、と思う」と、試合の入りに課題をあげた。

１４節を終え、ＢＲ東京は８勝６敗の５位。すでにリーグワンでの過去最多勝利数を更新しており、初のＰＯ進出へ圏内につけている。ペレナラは「ＰＯにいけると、チームで信じることができている。信じる力を、コーチングスタッフが積み上げてきている。去年と比べて、そこが一番の違いかなと思う」と手応えを語り、残り４節を見据えた。